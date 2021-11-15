 

РФ начала поставку систем ПВО С-400 Индии, несмотря на угрозу санкций США

15.11.2021, 3:02, Новости дня
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По его словам, Индия получит первый дивизион до конца 2021 года.

Получая российские системы ПВО С-400 Нью-Дели рискует, что США введет санкции против Индии, отмечает Reuters.

Контекст:

В 2017 году 45-й президент США Дональд Трамп подписал закон “О противодействии противникам Америки посредством санкций” (CAATSA), который дает право вводить санкции против государств, которые сотрудничают с Россией в оборонной сфере.

Россия и Индия договорились о поставках Нью-Дели зенитно-ракетных комплексов С-400 “Триумф” в 2016 году. В октябре 2018 года страны подписали контракт на поставку пяти комплексов на $5,5 млрд. 

О возможности введения санкций против Индии за покупку этих комплексов власти США предупреждали еще до подписания договора.

Власти Индии заявляют, что С-400 стране нужно, чтобы противостоять угрозам со стороны Китая. В Нью-Дели подчеркивают, что имеют стратегическое партнерство как с Россией, так и с США.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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