Оппозиционные депутаты Грузии объявили голодовку в поддержку Саакашвили

Девять грузинских оппозиционных депутатов заявили в воскресенье, что начинают голодовку с требованием перевести из тюремной больницы в обычную клинику голодающего с 1 октября бывшего президента Михаила Саакашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Все они представляют партию Саакашвили «Единое национальное движение». Уже 12-й день с аналогичным требованием в парламенте голодает депутат Елена Хоштария из партии «Дроа!» («Настало время»).

Всего в парламенте Грузии 150 мест, 66 из которых принадлежат нескольким оппозиционным партиям. Оппозиционеры призвали своих сторонников объявлять голодовку. На этот призыв откликнулся бывший вице-премьер Георгий Барамидзе – он решил голодать в офисе партии «Единое национальное движение».

Власти Грузии заявили, что здоровью Саакашвили, на днях переведенного в тюремную больницу из тюрьмы в Рустави, ничего не угрожает.

Напомним, Саакашвили выдвинул условие прекращения голодовки: это произойдет, если его переведут на реабилитацию в гражданскую клинику самого лучшего уровня – многопрофильную и высокотехнологичную. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили в случае прекращения голодовки будет возвращен из тюремной лечебницы в Руставскую тюрьму, где он находился ранее.