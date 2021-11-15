 

Оппозиционные депутаты Грузии объявили голодовку в поддержку Саакашвили

15.11.2021, 2:52, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинДевять грузинских оппозиционных депутатов заявили в воскресенье, что начинают голодовку с требованием перевести из тюремной больницы в обычную клинику голодающего с 1 октября бывшего президента Михаила Саакашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Все они представляют партию Саакашвили «Единое национальное движение». Уже 12-й день с аналогичным требованием в парламенте голодает депутат Елена Хоштария из партии «Дроа!» («Настало время»).

Всего в парламенте Грузии 150 мест, 66 из которых принадлежат нескольким оппозиционным партиям. Оппозиционеры призвали своих сторонников объявлять голодовку. На этот призыв откликнулся бывший вице-премьер Георгий Барамидзе – он решил голодать в офисе партии «Единое национальное движение».

Власти Грузии заявили, что здоровью Саакашвили, на днях переведенного в тюремную больницу из тюрьмы в Рустави, ничего не угрожает.

Напомним, Саакашвили выдвинул условие прекращения голодовки: это произойдет, если его переведут на реабилитацию в гражданскую клинику самого лучшего уровня – многопрофильную и высокотехнологичную. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили в случае прекращения голодовки будет возвращен из тюремной лечебницы в Руставскую тюрьму, где он находился ранее.



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