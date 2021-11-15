 

США поставили на Украину около 80 тонн боеприпасов

15.11.2021, 2:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСоединенные Штаты поставили на Украину порядка 80 тонн боеприпасов в рамках одобренной президентом США Джо Байденом военной помощи в размере 60 млн долларов, сообщило американское посольство в Киеве.

«Украина получила из США примерно 80 тонн боеприпасов. Это была четвертая поставка в рамках дополнительной помощи по безопасности в размере 60 млн долларов, которую президент Байден выделил Украине в августе, что демонстрирует поддержку Америкой стабильной, демократической и свободной Украины», – приводит текст сообщения ТАСС.

В прошлый четверг США пообещали продолжить оказывать военную помощь Украине. В октябре США неоднократно поставляли на Украину высокоточное вооружение, боеприпасы и средства радиолокационного наблюдения. В Киеве заявляли, что Украина получила от США «много высокоточного наступательного оружия». 1 сентября Украина и США договорились о военном сотрудничестве и противодействии России. В тот же день глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне пообещал Киеву противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» и «многое другое».

Москва призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.

В июне постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил НАТО в накачивании Украины оружием. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину и призвать Киев не спекулировать на теме вступления в Североатлантический альянс. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем американцы придумали для Украины статус «де-факто в НАТО».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06 / Die Zeit – без воли и единства европейскому «мешку блох» не выжить в 2,5-полярном мире

11.09 / Погоню со стрельбой устроили из-за пьяного водителя в Тверской области

10.07 / В американском Солт-Лейк-Сити ввели режим ЧС из-за погромов

09.07 / “Грубо смонтированный фальсификат”. “Европейская солидарность” прокомментировала “беседу” Порошенко с Путиным

09.10 / Помощник Зеленского Шефир тайно встречался с Ахметовым – “Схемы”

07.08 / В Минздраве заверили, что все вакцины от COVID-19 в Украине транспортируются и хранятся с соблюдением требований

23.11 / Торговцы рынка “7 километр” продолжат протесты в центре Одессы – СМИ

24.12 / В украинских Карпатах создали специальные бригады для охраны ёлок от браконьеров

17.10 / Volkswagen в сентябре увеличил продажи в России

03.07 / Макрон заявил, что Франция выступает за более доверительные отношения между ЕС и Россией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика