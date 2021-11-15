Мнение: Глас Петровича в пустыне

Наш героический писатель – популяризатор науки Александр Петрович Никонов выпустил огненное (иначе не скажешь) письмо обращение “От невакцинированного – к вакцинированным”. В нем он воистину ЖЖОТ ГЛАГОЛОМ, в своем блестящем стиле систематизируя все основные вопросы к страннейшему мероприятию под названием “Уколись или умри”. Странно, но он его выложил почему-то только в фейсбук, а не в ЖЖ. Исправляю этот пробел:

“Почему вы такие агрессивные?

Чем вы лучше невакцинированных, кроме того, что трусливее их?

Отчего многие из вас с такой готовностью скатываются до откровенного фашизма, до требований сегрегации, до деления людей на тех, кто достоин человеческих прав и тех, кто их не достоин? Или вы думаете, что инквизиторы, сжигавшие еретиков, не были так же уверены в своей правоте? Или вы полагаете, будто нацисты, отправлявшие евреев в газовые камеры, были менее уверены, что заняты благим делом очищения нации? Или вы считаете, что большевики, загонявшие человечество железным кулаком к счастью (и в расстрельные рвы), сомневались в своей железобетонной правоте?

Вы, агрессивно настаивающие на поголовной вакцинации, тоже уверены в своей 100-процентной правоте! Вы тоже ссылаетесь на свои священные писания – всякого рода “Ланцеты” и прочие статьи и мнения правильных авторитетов, в которых веруете (именно веруете, вы же не сами проводили исследования). Но у противоположной стороны есть не менее весомые аргументы веры – тоже статьи, тоже профессора и доктора медицинских наук, коих вы считаете еретиками и, согласно вашей вере, они должны быть подвергнуты остракизму, у них должны быть вырваны языки. Вон Петр Чумаков, один из активных вакцинаторов, предложил сажать антивакцинаторов на пожизненное. Это ли не крайняя степень безумия оголтелого фанатика, фашиста от ковидобесия.

А главное – зачем? Почему вы с упорством религиозных проповедников огнем и мечом несете инакомыслящим свою правду? Да, антивакцинаторы находятся под угрозой смерти от ковида. Ну, и что? Вам-то какое до этого дело? Вы же от них защитились вакциной! Или у вас есть в этом сомнения?

Почему вы, получившие защиту от болезни, ограничиваете в гражданских правах тех, кто перед болезнью беззащитен? Почему они не могут войти в нужные им учреждения, чтобы получить услугу? Чем они хуже вас, кроме того, что рискуют больше (с вашей точки зрения)?

Это какая-то иррациональная ненависть к тем, кто не придерживается ваших доктрин. А ваши слова о том, что невакцинированные могут (!) разносить заразу – лишь рационализация ваших иррациональных страхов, не более. Во-первых, потому что вам теперь эта зараза не страшна – вы же вакцинированы! А во-вторых, потому что вы и сами разносите заразу! Именно поэтому вас заставляют носить маски: вирус, попавший в вашу носоглотку, с которым борется ваш протезный иммунитет, все равно размножается и вами вычихивается и выдыхивается. Причем, поскольку вакцина дает вам преимущество легкости и бессимптомности, вы, в отличие от непривитых и симптомных, не сидите дома, а откровенно разносите везде свою заразу, порой не зная об этом и расплевывая окрест свои вирусы, которые в вас мутируют и пытаются вашу защиту пробить, становясь “злее” и опаснее. Иными словами, не только невакцинированные, но и вакцинированные являют собой бассейны для мутаций и отбора вирусов. Только внутри невакцинированных успешно размножается уже известный вирус, а внутри вакцинированных идет жесткий отбор на те вирусы, которые смогут рано или поздно пробить защиту.

Наконец, зачем вы упорно заставляете прививаться переболевших, что лично меня возмущает больше всего?! Им-то ваша вакцина уж совершенно точно не нужна! А большинство переболевших даже к врачам не обращались – у них болезнь протекала либо легко, либо вообще не протекала (они были “бессимптомниками”). И как им теперь доказать тот факт, что они переболели, теряли нюх и пр.? Да и почему они должны кому-то доказывать, что достойны гражданских прав?

Так дайте же людям самим определять свою судьбу! Хотите вакцинироваться – спасайтесь, сколько влезет с помощью уколов. Но оставьте и другим право решения своей судьбы” (А.П.Никонов).

Перечень аргументов абсолютно стандартный и простой, суть их сводится к одному: прививка сама по себе не защищает от заражения, лишь дает (как верят вакцинированные) шанс перенести болезнь в легкой форме – а раз так, то отказывающиеся прививаться рискуют исключительно СВОЕЙ жизнью. Поскольку непривитые рискуют только собой – зачем надо так рьяно заставлять их прививаться, вплоть до угроз уморить голодом, посадить на пожизненное или вообще убить? Это вот так теперь проявляется человеколюбие?

Никаких рациональных причин для беснования наши “ваксеры” предложить не могут. Значит, Никонов победил их в споре, и теперь все образумятся, может быть, даже извинятся?

Увы. Ничего не будет, они не уймутся. И главная причина – та, что противостояние уже приняло практически иррациональный характер. У “ваксеров” давно нет (а может, и никогда не было) цели убедить кого бы то ни было в своей правоте, их цель – сломить. “Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать” – и вся недолга.

Конечно, так думают не все. Но дело в том, что на стороне “вакцинаторов” сейчас – власть, причем, что вдвойне печально – вся, как российская, так и мировая. Очень похоже, что на саммите в Женеве между Байденом и Путиным была заключена некая тайная сделка, причем с заранее оговоренными суммами и сроками – когда и какое количество россиян должно быть привито. Вероятно, составлен график, типа – “к 1 сентября 2021 – не менее 35%, к 1 ноября – не менее 50%, к 1 марта 2022 – не менее 80%, к 1 мая 2022 – все 100% россиян, включая грудных младенцев”. И теперь, как в том фильме “Не бойся, я с тобой”, все идет по известной фразе – “это уже не ваши россияне, и это уже даже не мои россияне; это ЕГО россияне” (указывая куда-то на Запад).

А народ чувствует этот СЕРЬЕЗНЫЙ настрой властей – и инстинктивно встает на сторону Силы, то есть начинает присоединяться к травле. Потому что россияне всей своей историей научены

а) быть на стороне Силы

б) понимать, что если ты не присоединяешься к травле, то есть высокая вероятность, что следующим травить станут уже тебя

Так что же – сдаться? Поднять лапы?

На самом деле, антиковидному сопротивлению не хватает главной идеи. Под каким лозунгом объединяться против произвола? Да, пока нас все еще больше, чем “вакцинированных” – но новые законы по всеобщей “куаркодизации” с 1 февраля след. года ясно показывают, что это реально война на уничтожение. Которая, если так пойдет, вполне может закончиться реальными бунтами.

Есть, впрочем, одна идея, которую вполне возможно превратить в простую и понятную политическую программу. Этот маховик куаркодизации еще можно остановить.