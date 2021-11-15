 

Разумков ответил на вопрос, чувствует ли себя “лохом” из-за поддержки Зеленского

15.11.2021, 2:08, Новости дня
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Ведущая программы “Хард з Влащенко” Наташа Влащенко предложила Разумкову посмотреть видеофрагмент интервью украинского врача-педиатра и телеведущего Евгения Комаровского основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону.

По мнению Комаровского, выбирая президента страны, люди должны также выбирать команду, идеи и план.

“Так команды же [у Зеленского] не было”, – отреагировал Гордон. 

“Так это и была наша с тобой дурная ошибка. Мы с тобой лоханулись и 73% [избирателей, поддержавших Зеленского] точно так же лоханулись. Потому что нам было важно, чтобы это не была команда [пятого президента Петра] Порошенко… Мы лохи. Реальные. Я чувствую себя виноватым”, – сказал Комаровский. 

Влащенко спросила Разумкова, чувствует ли он себя “лохом” из-за поддержки Зеленского.

“Перефразируя классика, мне 38 – я не лох”, – ответил Разумков.

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за его оппонента Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур.

Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовали 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

26 октября 2019 года в районе, где должно было произойти разведение сил и средств на Донбассе, Зеленский эмоционально пообщался с добровольцами и потребовал вывезти оружие. “Послушай, я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то. Я тебе пришел и сказал: оружие убери”, – сказал Зеленский главе николаевской организации “Национального корпуса” Денису Янтарю. Тот утверждал, что разведение войск – бессмыслица.

Контекст:

Разумков занимал пост спикера Рады с 29 августа 2019 года по 7 октября 2021 года. На этом посту его заменил Руслан Стефанчук, который до этого был первым вице-спикером.

Разумков в 2019 году был главой пропрезидентской партии “Слуга народа”, прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

Отозвали Разумкова с должности спикера на фоне разногласий с монобольшинством по поводу закона об олигархах. За проголосовало 284 нардепа, причем 215 голосов дала фракция “Слуга народа”.

После отзыва с должности спикера Разумков делал критические заявления в адрес провластной команды, он считает, что часть политиков отошла от принципов, с которыми избиралась в 2019 году.

Сейчас Разумков является внефракционным депутатом. В “Слуге народа” обсуждают возможное лишение Разумкова депутатского мандата, бывший спикер считает, что это будет незаконно.

Разумков намекал, что будет создавать собственную политическую партию. При этом на вопросы о президентских амбициях он отвечает уклончиво. “Я не говорил “нет”, – сказал он 31 октября в эфире телеканала “Украина 24”. 14 ноября Разумков заявил, что потенциально готов быть президентом Украины.

8 ноября Разумков заявил о создании межфракционного объединения “Разумная политика”. По его словам, обращение об этом находится на рассмотрении руководства Рады. Экс-спикер опубликовал документ и список из 25 народных депутатов, вошедших в объединение, большинство из которых – от фракции “Слуга народа”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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