В Дубае впервые представили российский самолет МС-21 с двигателями ПД-14

Российский самолет МС-21-310, оснащенный отечественными двигателями ПД-14, впервые широко представлен иностранной публике на авиасалоне Dubai AirShow 2021.

«Для нас действительно важно показывать самолет МС-21-300 уже на стадии сертификации, потому что мы понимаем, что он должен включиться в конкурентную борьбу для коммерческих перевозок», – отметил замглавы Минпромторга РФ Олег Бочаров, передает ТАСС.

Самолет пробыл в воздухе 8 минут 50 секунд.

По его словам, самолет, самолетные системы, двигатель, двигательные системы отработали штатно и при перелете сюда, и при тренировочном полете, и сегодня.

МС-21 – разрабатываемый гражданский самолет среднемагистрального класса. Лайнер разрабатывается с двигателями двух типов: ПД-14 и американскими Pratt & Whitney (PW140), он получил индекс МС-21-300.

Ранее Ростех раскрыл элементы парфюма, посвященного истребителю пятого поколения The Chekmate, его презентовали в преддверии международной премьеры самолета на авиасалоне Dubai AirShow 2021.