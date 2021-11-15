 

В Дубае впервые представили российский самолет МС-21 с двигателями ПД-14

15.11.2021, 1:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРоссийский самолет МС-21-310, оснащенный отечественными двигателями ПД-14, впервые широко представлен иностранной публике на авиасалоне Dubai AirShow 2021.

«Для нас действительно важно показывать самолет МС-21-300 уже на стадии сертификации, потому что мы понимаем, что он должен включиться в конкурентную борьбу для коммерческих перевозок», – отметил замглавы Минпромторга РФ Олег Бочаров, передает ТАСС.

Самолет пробыл в воздухе 8 минут 50 секунд.

По его словам, самолет, самолетные системы, двигатель, двигательные системы отработали штатно и при перелете сюда, и при тренировочном полете, и сегодня.

МС-21 – разрабатываемый гражданский самолет среднемагистрального класса. Лайнер разрабатывается с двигателями двух типов: ПД-14 и американскими Pratt & Whitney (PW140), он получил индекс МС-21-300.

Ранее Ростех раскрыл элементы парфюма, посвященного истребителю пятого поколения The Chekmate, его презентовали в преддверии международной премьеры самолета на авиасалоне Dubai AirShow 2021.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.08 / В США придумали питать рефрижераторы от солнечных батарей

21.07 / Литва предложила создать план реагирования из-за «возможных провокаций» России

10.09 / Пес спас девочку от изнасилования в Санкт-Петербурге

11.08 / Трамп обвинил демократов во вмешательстве в американские выборы

24.07 / ЮНЕСКО может забрать у Стоунхенджа статус памятника мирового наследия

12.02 / В Европе увидели зарождение новой дружбы РФ и Германии

17.07 / Трое нью-йоркских полицейских были ранены в столкновениях с демонстрантами

24.06 / Крупные геологические изменения на Земле происходят в среднем раз на 27,5 млн лет

30.12 / Лукашенко о протестующих: Мы уже видели таких в немецкой кинохронике, восторженно марширующих с БЧБ-флагами и портретами фюрера

25.02 / Сотрудники попавшего под санкции СНБО медиахолдинга создают новый телеканал

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика