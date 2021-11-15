 

Объявлен состав сборной РФ на решающую игру против Хорватии

15.11.2021, 1:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСтал известен состав сборной РФ в игре против Хорватии, капитаном в матче отборочного турнира ЧМ-2022 стал защитник «Спартака» Георгий Джикия.

Как сообщается в Twitter сборной, вратарем в матче против Хорватии назначен Матвей Сафонов («Краснодар»), защитниками: Вячеслав Караваев («Зенит»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Федор Кудряшов («Антальяспор», Турция).

Полузащитники: Александр Головин («Монако», Франция), Даниил Фомин («Динамо»); Дмитрий Баринов («Локомотив»), Алексей Ионов («Краснодар»); Зелимхан Бакаев («Спартак»). Нападающий: Федор Смолов («Локомотив»).

Сборные РФ и Хорватии сыграют в воскресенье, 14 ноября, в Сплите.

Напомним, сборная РФ одержала победу над командой Кипра в рамках седьмого тура отборочного раунда ЧМ 2022 со счетом 6:0, встреча проходила в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

После девяти туров отбора на ЧМ-2022 сборная РФ имеет в своем активе 22 очка и занимает первое место в группе H. Кипр, набравший всего пять очков, занимает последнюю, шестую строчку в таблице. Ближайшим преследователем россиян является Хорватия (20).



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.10 / Напавшему на полицейских предполагаемому убийце семьи под Воронежем предъявили обвинение

09.08 / В Москве открылся штаб общественной поддержки «Единой России»

24.09 / Турция стала чаще отказывать россиянам во въезде

25.03 / Alpina представила доработанный седан BMW 8-Series Gran Coupe

20.10 / Азаров заочно арестован, еще одна область Украины перешла в “красную” зону. Главное за день

10.07 / Россия и Китай наложили вето на резолюцию Германии по Сирии

21.06 / На российский рынок выходит смартфон Redmi Note 10T

25.06 / Путин поблагодарил ОП за работу над поправками к Конституции

21.02 / К Земле приближается еще один огромный астероид

19.12 / Месси повторил рекорд Пеле по количеству голов за один клуб

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика