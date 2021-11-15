Объявлен состав сборной РФ на решающую игру против Хорватии

Стал известен состав сборной РФ в игре против Хорватии, капитаном в матче отборочного турнира ЧМ-2022 стал защитник «Спартака» Георгий Джикия.

Как сообщается в Twitter сборной, вратарем в матче против Хорватии назначен Матвей Сафонов («Краснодар»), защитниками: Вячеслав Караваев («Зенит»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Федор Кудряшов («Антальяспор», Турция).

Полузащитники: Александр Головин («Монако», Франция), Даниил Фомин («Динамо»); Дмитрий Баринов («Локомотив»), Алексей Ионов («Краснодар»); Зелимхан Бакаев («Спартак»). Нападающий: Федор Смолов («Локомотив»).

Сборные РФ и Хорватии сыграют в воскресенье, 14 ноября, в Сплите.

Напомним, сборная РФ одержала победу над командой Кипра в рамках седьмого тура отборочного раунда ЧМ 2022 со счетом 6:0, встреча проходила в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

После девяти туров отбора на ЧМ-2022 сборная РФ имеет в своем активе 22 очка и занимает первое место в группе H. Кипр, набравший всего пять очков, занимает последнюю, шестую строчку в таблице. Ближайшим преследователем россиян является Хорватия (20).