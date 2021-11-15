 

В Дании назвали главную естественную угрозу жизни на Земле

15.11.2021, 1:58, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинНаучный журналист датского издания Berlingske Ларс Хенрик Огор сообщил, что главной естественной угрозой для жизни на Земле является супервулкан.

Эксперт напомнил о об извержении вулкана, произошедшем 75 тыс. лет назад на острове Суматра. Вулкан выбросил такую огромную массу пепла и газов, что образовавшиеся из них облака укрыли большую часть Азии от солнечного света, в результате чего над этой частью Земли наступила ночь. Природная катастрофа привела к вулканической зиме, мировая температура на несколько лет упала в среднем на десять градусов, передает РИА «Новости».

«Огромные территории оказались покрыты слоем лавы, сажи и пепла до 400 метров в глубину. В этом слое были погребены навечно все растения и животные в радиусе нескольких сотен километров от вулкана», – пишет Огор. «Можно только догадываться, как все это сказалось на наших предках», – отмечает журналист. По его словам, когда через несколько лет после извержения в мир вернулось тепло, на Земле оставалось лишь несколько тысяч человек, а человечество превратилось в вымирающий вид.

Напомним, в начале сентября геологи предупредили об угрозе извержения супервулкана Тоба на острове Суматра в Индонезии. Ранее геологи нашли у берегов Японии супервулкан, способный в случае извержения убить 100 млн человек.



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