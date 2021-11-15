Das Erste – немецкие врачи призывают власти к быстрым и решительным мерам против коронавируса

Экспертное сообщество требует от властей Германии быстрых мер против распространения коронавируса, пишет Das Erste. Отмечается, что в некоторых немецких больницах уже почти не осталось мест для интенсивной терапии: на врачей ложится дополнительная нагрузка, выдерживают которую не все. В связи с этим представители власти планируют ввести обязательную вакцинацию в школах, детских садах, домах престарелых и больницах.

В соседних с нами странах ужесточаются меры против коронавируса. В Нидерландах вводится частичный карантин, в Австрии действует правило 2G, а завтра там, судя про всему, введут карантин для непривитых граждан. Как же неконтролируемый рост заражений собираются сдерживать в Германии?

Сейчас власти совещаются о том, завершать или продлевать режим «эпидемии национального масштаба». Что же касается возможности введения ограничений передвижения и контактов? По словам ведущих учёных, сейчас на счету каждый день: в связи с этим они требуют от властей быстрых действий. Репортаж Биргит Вирних.

БИРГИТ ВИРНИХ, корреспондент Das Erste: Цена каждого дня промедления — человеческие жизни: таково обвинение 37 врачей, выступивших с жёсткой критикой властей. Они заявляют о том, что пандемия коронавируса вышла из-под контроля. По мнению врачей, таких как профессор Халлек из университетской клиники Кёльна, четвёртую волну можно остановить только быстрыми и решительными действиями.

МИХАЭЛЬ ХАЛЛЕК, профессор университетской клиники Кёльна: Пандемия не закончилась. Сейчас не время прекращать действие чрезвычайного положения. Нужно публиковать все данные, чтобы общество и власти понимали, что конец пандемии ещё не настал.

БИРГИТ ВИРНИХ: Ситуация в палатах интенсивной терапии некоторых больниц, таких как эта в Берлине, становится с каждым днём всё более напряжённой. Почти не осталось свободных коек. Медсестра Мириам Блёснер обеспокоена, что персонал не сможет долго выдержать такого давления.

МИРИАМ БЛЁСНЕР, медсестра берлинской клиники Хавельхое: Во-первых мы все истощены от пандемии, которая длится уже почти два года. При этом персонала не становится больше, а стало даже меньше: некоторые врачи уходят из-за нагрузок. В нашей клинике такое тоже есть.

БИРГИТ ВИРНИХ: Ещё более напряжённая ситуация складывается на юге и востоке страны. Там вынуждены откладывать оказание медицинской помощи, поскольку больницы заполняются до предела. В домах престарелых, таких как этот в Бергхайме, недоумевают по поводу действий власти.

ТИМ МАНСКИ, директор дома престарелых: Мне непонятно, почему в январе мы привились, однако теперь нет ревакцинации. Сейчас на нашем направлении очень большой объём работы: мы должны поддерживать личный контакт с каждым врачом.

БИРГИТ ВИРНИХ: Тем временем председатель партии СДПГ намерена ещё ужесточить законопроект по изменению закона о защите от инфекций, составленный коалицией из СДПГ, зелёных и «Свободных демократов».

САСКИЯ ЭСКЕН, председатель партии СДПГ: Нам нужно непременно обсудить, что в наиболее уязвимых местах, таких как больницы, дома престарелых, школы и детские сады, нужно не только регулярно проводить ПЦР-тестирование, но и ввести обязательную вакцинацию.

БИРГИТ ВИРНИХ: Сегодня снова открываются многочисленные центры ПЦР-тестов. Это один из шагов на пути к взятию инфекционной ситуации под контроль.

Дата выхода в эфир 13 ноября 2021 года.