 

Разумков назвал “аморальным” давление офиса Зеленского на нардепов, намеренных войти в его объединение “Разумная политика”

15.11.2021, 1:14, Новости дня
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“Я знаю о том, что достаточно серьезное давление происходит со стороны представителей Офиса президента, со стороны руководства фракции непосредственно на людей. Кого-то уже уволили с должности руководителей подкомитетов, на кого-то осуществляется давление: “Если ты не выйдешь из группы, из межфракционного объединения, то мы уволим твоего родственника”. Я думаю, что такие мелочные и низкие действия со стороны бывших коллег – это просто аморально”, – сказал Разумков.

Глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия говорил 12 ноября, что депутаты уже начали покидать объединение “Разумная политика”.

“Пока никто не подходил и ничего не присылал… Так бы хотелось спикерам Офиса президента… но нет. Я действительно думаю, что изменения в межфракционном объединении будут, оно будет увеличиваться”, – отметил Разумков в эфире телеканала.

Контекст:

Разумков занимал пост спикера Рады с 29 августа 2019 года по 7 октября 2021 года. На этом посту его заменил Руслан Стефанчук, который до этого был первым вице-спикером.

Разумков в 2019 году был главой пропрезидентской партии “Слуга народа”, прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

Отозвали Разумкова с должности спикера на фоне разногласий с монобольшинством по поводу закона об олигархах. За проголосовало 284 нардепа, причем 215 голосов дала фракция “Слуга народа”.

После отзыва с должности спикера Разумков делал критические заявления в адрес провластной команды, он считает, что часть политиков отошла от принципов, с которыми избиралась в 2019 году.

Сейчас Разумков является внефракционным депутатом. В “Слуге народа” обсуждают возможное лишение Разумкова депутатского мандата, бывший спикер считает, что это будет незаконно.

Разумков намекал, что будет создавать собственную политическую партию. При этом на вопросы о президентских амбициях он отвечает уклончиво. “Я не говорил “нет”, – сказал он 31 октября в эфире телеканала “Украина 24”. 14 ноября Разумков заявил, что потенциально готов быть президентом Украины.

8 ноября Разумков заявил о создании межфракционного объединения “Разумная политика”. По его словам, обращение об этом находится на рассмотрении руководства Рады. Экс-спикер опубликовал документ и список из 25 народных депутатов, вошедших в объединение, большинство из которых – от фракции “Слуга народа”.

Согласно опросу, проведенному 4–9 ноября Социологической группой “Рейтинг”, потенциальную партию Разумкова готовы поддержать 6,8% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором. Это пятый показатель среди политических сил Украины, лидирует в рейтинге партий “Слуга народа” – 17,3%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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