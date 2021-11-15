 

Третью за неделю вспышку птичьего гриппа выявили в Японии

15.11.2021, 1:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПодозрение на третью за неделю вспышку птичьего гриппа возникло в Японии, сообщило Киодо.

Если подозрения подтвердятся генетическими анализами, то вспышка станет третьей в стране за этот сезон и второй в префектуре Кагосима. Первый в этом сезоне случай птичьего гриппа в префектуре Кагосима был выявлен в субботу. Расстояние между двумя фермами составляет примерно 2,5 километра. На ферме, в которой подозревают заражение птичьим гриппом, находятся 11 тыс. кур, передает РИА «Новости».

В субботу в Кагосиме были выявлены первые случаи заболевания куриным гриппом в этом сезоне. Было уничтожено 38,5 тыс. птиц. Введен карантин на транспортировку кур и яиц в радиусе 3-километровой зоны вокруг фермы, где были обнаружены очаги заболевания, запрещен вывоз кур и яиц за пределы 10-километровой зоны. Это стало второй вспышкой заболевания в этом сезоне. Первая произошла на этой неделе на севере страны в префектуре Акита. Тогда пришлось уничтожить более 140 тыс. птиц.

Вспышка птичьего гриппа в прошлом сезоне осени 2020 – весны 2021 стала самой масштабной в истории страны. Заболевание задело более трети префектур, более чем в 50 хозяйствах было уничтожено около 10 млн кур.

Напомним, в начале ноября власти Тюменской области сообщили, что птицефабрика «Боровская» из-за вспышки птичьего гриппа уничтожила 12 млн яиц, всех кур и 57 тонн продукции. Тогда же вспышки высокопатогенного птичьего гриппа выявили в Дании.

Кроме того, 9 октября режим ЧС из-за птичьего гриппа объявили в одном из районов Башкирии, а 15 сентября очаги высокопатогенного гриппа птиц выявили в Челябинске.

Напомним также, в январе вспышку птичьего гриппа фиксировали в 14 префектурах Японии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07 / Домашние комнатные цветы и растения с названиями и фото

11.11 / В ЦИК Украины рассказали, из-за чего задерживается установление результатов местных выборов

26.04 / Украина объявила о размещении евробондов на 1,25 млрд долларов

28.01 / Принуждение к ношению школьной формы нарушает права ребенка – образовательный омбудсмен

02.04 / Дерево упало на рабочего при уборке снега в Москве

01.07 / Явка в Москве достигла 48,73%

26.07 / Росатом приступил к строительству ядерного центра в Боливии

28.01 / Московская полиция предостерегла от участия в незаконной акции 31 января

28.07 / Украинки Киченок в 1/4 олимпийского теннисного турнира проиграли россиянкам

14.06 / Более 150 погибших обнаружили после крушения лодки у берегов Йемена

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика