ВС Латвии начали масштабные военные учения у границы с Белоруссией

Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии начали масштабные военные учения The Decisive Point («Решающий момент») у границы с Белоруссией при участии порядка 3 тыс. солдат и земессаргов (ополченцев), сообщил министр обороны республики Артис Пабрикс.

«Я попросил объявить военные учения в Латгальском регионе, чтобы наши белорусские коллеги, если их можно так назвать, знали, что это не просто так. В учениях примут участие около 3 тыс. представителей НВС Латвии. Обучение продлится около месяца», – приводит ТАСС слова министра обороны республики Латвийскому телевидению.

По мнению Пабрикса, растет вероятность того, что новые группы мигрантов в Белоруссии могут быть направлены к границе с Латвией. Этим соображением он объяснил свой приказ о проведении учений, которые продлятся до 12 декабря. Кроме того, министр обороны Латвии не исключил обращения к НАТО в связи с миграционным кризисом на границе с Белоруссией.

«Я не могу исключить вероятность того, что мы можем обратиться с таким запросом рассмотреть необходимость консультаций по 4-й статье. На данный момент я не думаю, что это так, но мы это обсуждали – это было в повестке дня с самого начала кризиса. Понятно, что инициатором будет страна, по которой будет нанесен главный гибридный удар, но в целом, если ситуация продолжит ухудшаться и возникнет необходимость в таких консультациях, то мы сделаем это вместе», – указал он.

Как информирует ЛЕТА со ссылкой на пресс-секретаря командующего ВС Латвии Сандру Брале, цель маневров – проверка взаимодействия, структуры командования, логистики, мобильности и процедур принятия решений в крупных подразделениях. По словам Брале, государства – члены ОБСЕ, включая Россию и Белоруссию, были проинформированы об этих учениях.

Статья 4 Североатлантического договора предполагает консультации участников НАТО, если, по мнению одной из сторон, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность кого-либо из участников альянса поставлена под угрозу.

Правительство Латвии с 11 августа до 10 ноября режим чрезвычайной ситуации на границе, чтобы наделить пограничников полномочиями выдворять мигрантов обратно в Белоруссию, а после продлило его действие до 10 февраля 2022 года. Поддержку пограничникам по охране границы оказывают вооруженные силы, спецназ полиции и земессарги (ополченцы).

В воскресенье в Польшу прорвались около 50 мигрантов из Белоруссии. В тот же день польская погранслужба заявила, что заметила на белорусской стороне признаки подготовки к массовому прорыву мигрантов на территорию Польши. В Варшаве ожидают, что ситуация на границе с Белоруссией продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска Европе за санкции.