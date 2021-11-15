 

Блестки не всегда выглядят вульгарно: как составить интересные образы с ними

15.11.2021, 0:54, Разное
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Многие привыкли считать блестки признаком дурного тона, и в этом есть большая доля правды. Не все без помощи стилиста смогут составить образ, не скатившись в вульгарность. Однако в осенне-зимнем сезоне 2021/22 юбки с пайетками стали хитом, при этом надевать их можно не только на вечеринки, но и на дневные мероприятия.

Если вы готовы примерить такую юбку, посмотрите, с чем можно ее комбинировать.

С топом с пайетками (главное фото)

Юбка и топ с пайетками не так бросаются в глаза, как платье с пайетками. С таким комплектом интересно и свежо смотрятся сандалии, надетые на носки.

С кардиганом и сумкой

Веский аргумент в пользу блесток в тон – великолепное сияние розовой юбки с пайетками. Сочетайте ее с укороченным кардиганом в тон юбки, глянцевой розовой сумкой и элегантной обувью на каблуках с острыми носами, чтобы создать вечерний образ.

Со свитером и серьгами-кольцами

Хочется выбрать нечто среднее между блестками и уютной одеждой? Попробуйте объединить юбку с пайетками и бахромой, к которой будет притягиваться взгляд, с простым свитером с высокой горловиной. Дополнят образ серьги-кольца и элегантная обувь.

С белой рубашкой

Розовая юбка миди с разрезом в сочетании с белой рубашкой оверсайз – один из тех нарядов, которые будут актуальны и в 9 часов утра, и в 9 часов вечера. Кроссовки всегда можно поменять на обувь на каблуках.

С футболкой и ботинками на шнуровке

Для создания атмосферы рок-фестиваля отличным выбором станет мини-юбка с пайетками с классической футболкой. Останется только подобрать пару массивных ботинок на шнуровке.

Юбка с пайетками и принтом и топ-поло

При выборе наряда для вечеринки стоит обратить внимание на топ-поло с разноцветными ромбами и юбку миди с пайетками и аналогичным рисунком.

Со свитером с пайетками

Очень непринужденно смотрится комплект из юбки с блестками и свитера из такого же материала. Солнечные очки – идеальное дополнение к образу.



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