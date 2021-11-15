Блестки не всегда выглядят вульгарно: как составить интересные образы с ними
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Многие привыкли считать блестки признаком дурного тона, и в этом есть большая доля правды. Не все без помощи стилиста смогут составить образ, не скатившись в вульгарность. Однако в осенне-зимнем сезоне 2021/22 юбки с пайетками стали хитом, при этом надевать их можно не только на вечеринки, но и на дневные мероприятия.
Если вы готовы примерить такую юбку, посмотрите, с чем можно ее комбинировать.
С топом с пайетками (главное фото)
Юбка и топ с пайетками не так бросаются в глаза, как платье с пайетками. С таким комплектом интересно и свежо смотрятся сандалии, надетые на носки.
С кардиганом и сумкой
Веский аргумент в пользу блесток в тон – великолепное сияние розовой юбки с пайетками. Сочетайте ее с укороченным кардиганом в тон юбки, глянцевой розовой сумкой и элегантной обувью на каблуках с острыми носами, чтобы создать вечерний образ.
Со свитером и серьгами-кольцами
Хочется выбрать нечто среднее между блестками и уютной одеждой? Попробуйте объединить юбку с пайетками и бахромой, к которой будет притягиваться взгляд, с простым свитером с высокой горловиной. Дополнят образ серьги-кольца и элегантная обувь.
С белой рубашкой
Розовая юбка миди с разрезом в сочетании с белой рубашкой оверсайз – один из тех нарядов, которые будут актуальны и в 9 часов утра, и в 9 часов вечера. Кроссовки всегда можно поменять на обувь на каблуках.
С футболкой и ботинками на шнуровке
Для создания атмосферы рок-фестиваля отличным выбором станет мини-юбка с пайетками с классической футболкой. Останется только подобрать пару массивных ботинок на шнуровке.
Юбка с пайетками и принтом и топ-поло
При выборе наряда для вечеринки стоит обратить внимание на топ-поло с разноцветными ромбами и юбку миди с пайетками и аналогичным рисунком.
Со свитером с пайетками
Очень непринужденно смотрится комплект из юбки с блестками и свитера из такого же материала. Солнечные очки – идеальное дополнение к образу.
Смотреть комментарии → Комментариев нет