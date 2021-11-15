Москвичам пообещали январские морозы в конце ноября

Ночные морозы до минус 12-19 градусов могут ударить в Москве в конце ноября, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в конце ноября, предварительно, есть вероятность арктического вторжения – зима пойдет в наступление по всем фронтам, холод с каждым днем будет усиливаться, передает РИА «Новости».

Синоптик рассказал, что «ударят настоящие декабрьские, а потом, возможно, и январские морозы. Ночная температура сначала понизится до минус 8 – минус 13, дневная – до минус 2-7, в конце месяца однажды под утро стужа может окрепнуть до минус 14-19, в дневные часы – минус 7-12».

Ранее сообщалось, что облачная погода, местами небольшие осадки ожидаются в Московском регионе.