 

Дипломаты Белоруссии и ЕС обсудили миграционный кризис на белорусской границе

15.11.2021, 0:38, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей и заместитель председателя Европейской комиссии Жозеп Боррель провели телефонный разговор относительно миграционной ситуации на границе Белоруссии и Евросоюза, информирует пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

«14 ноября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Белоруссия Владимира Макея с заместителем председателя Европейской комиссии, высоким представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем», – сообщается на сайте МИД Белоруссии.

В ходе разговора была «подчеркнута бесперспективность санкций и контрпродуктивность санкционных подходов для развития отношений по линии Беларусь – ЕС. Обсуждена сложная миграционная ситуация на границе Белоруссии и ЕС».

В пресс-службе сообщили, что Макей рассказал Боррелю о предпринятых Минском шагах по сокращению потока мигрантов из стран Азии, Африки и Ближнего Востока, оказании гуманитарной помощи беженцам на границе, взаимодействии по этому вопросу с соответствующими международными организациями системы ООН.

«Подтверждена заинтересованность в скорейшем урегулировании миграционного кризиса. Стороны договорились поддерживать открытыми каналы для диалога», – информирует МИД Белоруссии.

Ранее Боррель согласился с мнением Москвы о необходимости прямых контактов Евросоюза и Минска по ситуации на белорусско-польской границе.

Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.



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