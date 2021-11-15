“Это будет против национальных интересов”. Украинцам напомнили об ответственности за помощь в незаконном пересечении границы

Об этом на брифинге после совещания Совета нацбезопасности и обороны, которое состоялось 14 ноября в Луцке, сказал министр обороны Алексей Резников, пишет “Укринформ”.

“Я бы хотел предупредить тех, кто живет в пяти областях, граничащих с дружественной нам Беларусью, тех, кто планирует зарабатывать деньги на помощи в пересечении границы незаконным мигрантам: это будет против национальных интересов Украины. Это вопрос национальной безопасности”, – сказал министр.

Пять областей Украины граничат с Беларусью – Волынская, Ровенская, Житомирская, Киевская и Черниговская.

СНБО сегодня рассмотрел разные сценарии развития ситуации на границе с Беларусью. В случае ухудшения ситуации с нелегальными мигрантами в отдельных областях Украины могут ввести чрезвычайное положение. Об этом сказал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

По информации секретаря СНБО Алексея Данилова, на территории Беларуси находится около 16 тыс. нелегальных мигрантов.

“Эта ситуация может коснуться нас напрямую, поэтому должны принять все необходимые меры реагирования”, – подчеркнул Данилов.

Глава СБУ Иван Баканов после совещания в Луцке заявил, что спецслужба принимает меры, чтобы сделать невозможным миграционный кризис на границе.

Контекст:

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы “вербовочные центры”, где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск.

По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали “политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко”, в которой “эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран”. Ее цель – “отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима”.

Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. Дойдя до границы, мигранты разбили лагерь и остаются там и в настоящий момент. Они также неоднократно пытались сломать заграждения на границе.

В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. На границе дежурят более 12 тыс. солдат. Кроме того, Польша направила для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты.

10 ноября на брифинге после заседания СНБО Украины Монастырский анонсировал усиление границы с Беларусью. По его словам, границу дополнительно будут защищать 8,5 тыс. украинских правоохранителей. Они будут останавливать нелегальных мигрантов из Беларуси, используя все силы и средства, согласно закону об охране госграницы – “начиная от использования физической силы до спецсредств”, рассказал первый замминистра МВД Евгений Енин.

Монастырский отметил, что в 2022 году Украина планирует построить границу с Россией и Республикой Беларусь.

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