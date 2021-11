Отвлекает внимание от действий РФ на границе с Украиной. В США осудили гибридную атаку Минска на границе с Польшей

О тематике разговора Блинкен сообщил в Twitter.

“Разговаривал с министром иностранных дел Польши Рау, чтобы подтвердить нашу солидарность перед лицом гибридной кампании Лукашенко на границе Польши и Беларуси, направленной на создание угрозы безопасности, сеяние разногласий и отвлечение от действий России на границе с Украиной”, – написал госсекретарь США.

Spoke yesterday with Polish Foreign Minister Rau to reaffirm our solidarity in the face of Lukashenka’s hybrid campaign on the Poland-Belarus border, which seeks to threaten security, sow division, and distract from Russia’s activities on the border with Ukraine.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 14, 2021

Блинкен подтвердил поддержку Польши Соединенными Штатами “перед лицом циничной эксплуатации беззащитных мигрантов режимом Лукашенко”, отметил спикер Госдепартамента США Нед Прайс, сообщается в релизе на сайте американского ведомства.

Блинкен и Рау призвали Лукашенко “устранить основные причины санкций, введенных Западом, – отказ белорусскому народу в правах человека и основополагающих свободах”.

В то же время госсекретарь США “выразил свою глубокую признательность Польше за активную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины”.

“Соединенные Штаты, Польша и другие союзники и партнеры едины в возложении на Москву значительных затрат за ее военную агрессию и злонамеренные действия в регионе”, – подчеркивается в документе.

Как сообщается на сайте МИД Польши, Блинкен представил критерии, которые Варшава “будет учитывать при оценке ситуации на польско-белорусской границе и при принятии дальнейших решений”. При этом оба министра также коснулись ситуации вокруг Украины, указал спикер МИД Польши Лукаш Ясина.

Контекст:

В этом году страны Балтии и Польша столкнулись с проблемой нелегальной миграции из Беларуси.

В Литве считают, что Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.

На территории Беларуси находится около 16 тыс. мигрантов, сообщил 14 ноября секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, разворачивается кампания, чтобы их было как можно больше, чтобы непосредственно давить на Евросоюз.

По информации издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

Из-за наплыва мигрантов власти Литвы, Латвии и Польши решили построить забор на границе с Беларусью.

Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. Дойдя до границы, мигранты разбили лагерь и остаются там и в настоящий момент. Они также пытались сломать заграждения на границе.

В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. На границе дежурят более 12 тыс. солдат. Кроме того, Польша направила для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты.

В Евросоюзе объяснили, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По данным украинской разведки, на территории третьих стран созданы “вербовочные центры”, где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск.

По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

Польша из-за миграционного кризиса обсуждает с Литвой и Латвией использование ст. 4 договора НАТО, сообщил премьер-министр Матеуш Моравецкий. В ЕС будут также обсуждать дальнейшие санкции против режима Лукашенко, в частности – полное закрытие границы, отметил глава правительства.

