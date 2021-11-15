Рыбинск. Криминальная хроника с 8 по 14 ноября

15.11.2021, 7:07, Детали

Теги: Криминал, Полиция, Происшествия

Сотрудники полиции установили подозреваемого в совершении кражи из гаража в Рыбинске

Ранее в полицию обратилась жительница г. Рыбинска и сообщила о том, что неизвестные проломили крышу, принадлежащего ей гаража в гаражно-строительном кооперативе на ул. Мелкая и похитили имущество на сумму более 48 тыс. рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый: неработающий, ранее судимый местный житель 2001 г.р.

Подозреваемым даны признательные показания, мужчина пояснил, что похищенное продал, денежные средства потратил по своему усмотрению.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

Расследование продолжается.

Сотрудниками полиции раскрыта кража денег с банковской карты

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница микрорайона Волжский 1983 г.р. и сообщила о том, что обнаружила пропажу денежных средств в сумме 3 тыс. рублей со своей банковской карты.

Сотрудниками уголовного розыска установлены обстоятельства совершения

преступления. Подозреваемый неработающий, ранее судимый местный житель 1987 г.р. находился в гостях у заявительницы. В ходе совместного распития спиртных напитков, мужчина отправился в магазин за дополнительной порцией алкоголя, с банковской картой заявительницы. После покупки горячительных напитков, мужчина снял с карты денежные

средства и оставил себе. Подозреваемым даны признательные показания, пояснил, что деньги потратил.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

Полиция предупреждает граждан – помните, что злоупотребление спиртным может легко превратить вас как в жертву преступления, так и толкнуть на его совершение.

При совершении любого преступления (правонарушения) при первой же возможности гражданам необходимо сообщить в полицию. При этом следует помнить, что чем раньше пострадавший или свидетель обратится в полицию, тем больше шансов найти и задержать преступника, вернуть похищенные вещи.

В Рыбинске полицейскими раскрыта кража личного имущества

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель микрорайона Заволжье и сообщил, что неизвестный проник, в принадлежащую ему хозяйственную постройку, расположенную по ул. Свердлова и похитил личное имущество. Ущерб составил сумму более 9000 рублей.

Сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый в совершении преступления мужчина 1987 г.р., без определенного места жительства. Злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности. Подозреваемым даны признательные показания, он сообщил, что похищенное продал.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается.

Установлен подозреваемый в совершении поджога автомашины

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о поджоге легкового автомобиля. Сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый мужчина 1988 г.р., которым даны признательные показания.

Пояснил, что совершил поджог, из-за личных неприязненных отношений к потерпевшему.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

В соответствии с ч.2 ст.167 УК РФ предусмотрено максимальное наказание — лишение свободы на срок до пяти лет.

В Рыбинске раскрыта кража из магазина

Ранее в полицию г. Рыбинска поступило заявление о том, что из магазина совершена кража товара на сумму более 3000 рублей.

В ходе проведенных мероприятий участковыми уполномоченными полиции установлен подозреваемый – не работающий, ранее судимый житель г. Рыбинска 1987 г.р.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

Подозреваемым даны признательные показания, пояснил, что похищенное продал.

Расследование продолжается.

Максимальная санкция, предусмотренная ч.1 ст. 158 УК РФ – лишение свободы на срок до двух лет.

Полицейскими установлена подозреваемая в попытке грабежа

В МУ МВД России «Рыбинское» обратилась сотрудница одного из магазинов в п. Октябрьский Рыбинского района, и сообщила, что неизвестная женщина попыталась вынести товар из магазина без оплаты. Ущерб составил около 6000 рублей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили личность подозреваемой, жительницы г. Рыбинска 1992 г.р. Женщина не работает, ранее привлекалась к уголовной ответственности.

Установлено, что в ходе завязавшегося конфликта между заявительницей и подозреваемой, последняя попыталась вырваться и скрыться с похищенным товаром, при этом она нанесла, удерживающей её сотруднице магазина, несколько ударов в область головы.

Подозреваемой даны признательные показания, она пояснила, что хотела вынести продукты питания и бытовую химию, однако сотрудница торгового предприятия ей помешала.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 УК РФ, п. «г» ч.2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Расследование продолжается.

При совершении любого преступления (правонарушения) при первой же возможности гражданам необходимо сообщить в полицию. При этом следует помнить, что чем раньше пострадавший или свидетель обратится в полицию, тем больше шансов найти и задержать преступника, вернуть похищенные вещи.

Вызвать полицию со стационарного телефона можно, набрав номер «02», с сотового — «102».

В Рыбинске полицейскими раскрыта серия краж кабеля одного из интернет-провайдеров

В полицию поступило заявление от директора одного из интернет-провайдеров города о том, что на техническом этаже первого подъезда дома по ул. Железнодорожная срезан кабель, длинной более 30 метров. Ущерб составил сумму около 2500 рублей.

В ходе проведенных мероприятий участковыми уполномоченными полиции установлен подозреваемый – житель микрорайона Скоморохова гора 1984 г.р. Мужчина не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности.

Установлена его причастность к совершению еще 2 аналогичных преступлений. Общая сумма ущерба составила более 35 тыс. рублей.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.158 УК РФ «Кража». Подозреваемым даны признательные показания. Расследование продолжается.

Полицейскими раскрыта кража имущества из частного дома

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился местный житель с заявлением о том, что разбив окно неизвестный проник в дом на ул. 9 Января, откуда похитил имущество (провода, инструмент, металлические изделия). Сумма ущерба составила около 5 тыс. рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый – неработающий, ранее судимый житель г. Рыбинска 2001 г.р. Подозреваемым даны признательные показания.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Похищенное частично изъято. Расследование продолжается.