 

7 блюд и продуктов, которые актуальны для России, но неприемлемы для иностранцев

14.11.2021, 23:56, Разное
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Не секрет, что некоторые продукты, которые мы едим с удовольствием, а купить их в местных магазинах не составляет труда, запрещены в других странах.

Бигмак

Фастфуд ценится россиянами, и Бигмак доступен в каждой точке McDonald’s. В Индии же он под запретом, ведь котлета приготовлена из говядины – корова здесь – это священное животное.

Ягоды

Ежевика и малина неприемлема для евреев, так как в этих ягодах проживают практически незаметные глазу насекомые.

Самса

Это изделие не является русским, но при этом многие люди любят его. В Сомали купить такой пирожок не получится, так как он запрещен на законодательном уровне. И причина кроется в его форме. Треугольник мусульмане расценивают как православный символ.

Чеснок

Несмотря на пристрастие китайцев к острым и пряным блюдам, от такого плода, как чеснок, они отказались. Это связано с верой – многие люди в Китае буддисты. Они веруют, что аромат и вкусовые качества плода пробуждают страсть к плотским утехам.

Лосось, выловленный не в дикой природе

В Новой Зеландии и Канаде введен запрет на продажу рыбы, которая выращивается в искусственно созданных условиях. Считается, что рыба, выкормленная химией, что может стать причиной развития онкологических заболеваний.

Цитрусовый газированный напиток

Японцы отказываются от газировки со вкусом лимона, апельсина и других цитрусовых. Проблема кроется в добавке. Здесь уверены, что она становится причиной многих заболеваний и аллергических реакций.

Батончики-мюсли

Россияне любят такое лакомство, как батончик-мюсли. Но в Дани сладость не пользуется спросом, так как вызывает патологии печени и почек.



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