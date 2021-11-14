 

Украинские силовики расширили географию артобстрелов территории ЛНР

14.11.2021, 23:44, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинУкраинские силовики открыли огонь из артиллерийских орудий калибром 152 миллиметра по подконтрольному Луганской народной республике (ЛНР) населенному пункту Анновка, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Вооруженные формирования Украины продолжают нарушать режим прекращения огня, используя тяжелое вооружение, которое в соответствии с минскими договоренностями должно быть отведено», – приводит слова офицера представительства ЛНР в СЦКК РИА «Новости».

Он уточнил, что украинские силовики в воскресенье в 19.35 открыли огонь из арторудий калибром 152 миллиметра по подконтрольному республике населенному пункту Анновка. «Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», – отметил офицер СЦКК.

Ранее в воскресенье подразделения украинских силовиков обстреляли из тяжелой артиллерии подконтрольные ЛНР населенные пункты Южная Ломоватка и Червоный Прапор. Вследствие обстрела был поврежден газопровод среднего давления диаметром 219 мм. В тот же день украинские силовики обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР) из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, к обстрелу подключилась бронетехника. В пятницу ВСУ обстреляли из тяжелой артиллерии район села Весняное в ЛНР.

В среду полпред РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Киев в нагнетании напряженности в Донбассе с целью отвлечь внимание украинцев от разразившегося в стране энергетического кризиса.

В конце октября Москва не исключила дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за сознательного нарушения украинскими силовиками мер по прекращению огня, на Украине заявили о неизбежности войны в Донбассе, а глава ДНР Денис Пушилин обвинил Киев в подготовке к «войне или серьезной провокации». После этого США предупредили ЕС, Германию, Францию и Британию об угрозе эскалации конфликта в Донбассе.

В Раде предупреждали о возможности уничтожения Украины в случае агрессии Киева в Донбассе. В апреле замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности РФ в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны РФ встанет на защиту своих граждан в Донбассе.



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