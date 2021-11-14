 

Названа возможная причина взрыва на меткомбинате в Липецке

14.11.2021, 23:44, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинНарушение технологического процесса, по предварительным данным, стало причиной взрыва на складе угля Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), сообщили в экстренных службах.

«По предварительной информации, был нарушен технологический процесс, что и привело к взрыву», – приводит слова источника ТАСС.

Тем временем в пресс-службе группы НЛМК сообщили, что на угольном складе Новолипецкого металлургического комбината произошел хлопок с последующим возгоранием конвейера. «В 21.30 на угольном складе произошел хлопок с последующим возгоранием конвейера, которое было ликвидировано в течение 15 минут. Пострадал один сотрудник, он передан в скорую помощь, состояние уточняется. Пострадала часть кровли цеха. Инцидент не повлиял на производственный процесс. Причины произошедшего уточняются», – сообщили в пресс-службе НЛМК.

В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что пожарные завершили поисково-спасательные работы на месте ЧП на складе Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК). «Информация о нахождении людей под завалами не подтвердилась», – сказали в министерстве. Ранее в экстренных службах не исключали, что под завалами на НЛМК могут быть два человека, при этом в самой компании заявили, что «распространяемая информация о том, что под завалами могут находиться люди, не соответствует действительности».

Ранее в воскресенье на металлургическом комбинате в Липецке произошел взрыв. Это уже не первое подобное ЧП на НЛМК за последнее время. Так, 9 августа взрыв произошел в кислородно-распределительном цехе Новолипецкого металлургического комбината.



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