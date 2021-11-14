 

Президент VR Capital Group о ситуации с еврооблигациями: Это может быть вопиющее мошенничество со стороны правительства Украины

14.11.2021, 23:26, Новости дня
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“Всего 10 дней назад “Укрэнерго” вышла на международные финансовые рынки, чтобы выпустить облигации с украинской государственной гарантией, предоставленной специально для разрешения платежного кризиса в секторе возобновляемой энергетики… Если вырученные средства не будут использоваться для целей, предусмотренных контрактом и законом, это будет представлять собой открытое и вопиющее мошенничество со стороны правительства Украины на финансовых рынках”, – заявил Дейтц.

VR Capital Group – один из крупнейших западных инвесторов на украинском рынке облигаций.

Elementum Energy – крупнейший западный инвестор в украинский сектор возобновляемой энергетики.

Контекст:

Накануне стало известно, что Кабмин уволил главу госпредприятия “Гарантированный покупатель” Константина Петриковца. В ГП заявили, что причиной увольнения стал отказ руководителя остановить выплату госпредприятием долгов перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников.

В Кабмине заявили, что увольнение Петриковца связано с его непрофессионализмом и нанесением предприятию убытка.

Петриковец обратился в Национальное антикоррупционное бюро с просьбой расследовать факты давления на госпредприятие.

“Укрэнерго” привлекло $825 млн целевых еврооблигаций для расчета с “зелеными” инвесторами. Европейский банк реконструкции и развития инвестирует в облигации НЭК “Укрэнерго” $75 млн для того, чтобы компания смогла выплатить долги производителям электроэнергии из возобновляемых источников, об этом банк сообщил на своем официальном сайте 3 ноября.

“Европейский банк реконструкции и развития инвестирует $75 млн в облигации на $825 млн, связанные с устойчивым развитием и выпущенные НЭК “Укрэнерго” в попытке разрешить платежный кризис, охвативший сектор возобновляемой энергетики страны. Это первая облигация с привязкой к устойчивому развитию, выпущенная украинской компанией, и участие ЕБРР в качестве основного инвестора обеспечило комфорт другим институциональным инвесторам, еще больше расширив участие на рынке”, – подчеркнули в ЕБРР.

Агентство “Интерфакс-Украина” отмечало со ссылкой на данные ГП “Гарантированный покупатель”, которое получает от “Укрэнерго” компенсацию разницы между “зеленым” тарифом и рыночной ценой э/э в рамках специальных обязательств, что на 25 октября 2021 года уровень расчетов с ВИЭ-генерацией за прошлый год составлял в среднем 69%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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