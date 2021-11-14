В приграничных с Беларусью регионах Украины находятся в готовности более 5,5 тыс. сотрудников ГСЧС

По словам Крука, в случае осложнения оперативной обстановки на границе Украины и Беларуси, сотрудники ГСЧС обеспечат “ликвидацию последствий возможных ЧС и тушение пожаров, проведение аварийно-спасательных работ и оказание помощи пострадавшему населению”, а также увеличат количество палаток в пунктах временного пребывания беженцев.

“Усилено взаимодействие с Госпогранслужбой, Нацполицией, Нацгвардией и Государственной миграционной службой по совместному выполнению задач в приграничных с Беларусью областях”, – говорится в сообщении на сайте ГСЧС.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил в ходе совещания, что миграционный кризис на польско-белорусской границе является “очередной спецоперацией РФ, которая проводится с целью расшатывания ситуации в Европе и на нашей границе”.

Данилов отметил, что “эта ситуация может коснуться нас напрямую”, поэтому Украина готовится к разным сценариям на польско-белорусской границе, отмечает пресс-служба СНБО.

Глава СБУ Иван Баканов после совещания добавил, что спецслужба принимает меры, чтобы сделать невозможным миграционный кризис на границе Украины.

Диверсанты, которые могут маскироваться под мигрантов, при попытке попасть на территорию Украины из Беларуси – будут уничтожены. Об этом 13 ноября сообщила пресс-служба 61-й отдельной пехотной егерской бригады ВСУ.

Контекст:

На территории Беларуси находится около 16 тыс. мигрантов, сообщил 14 ноября Данилов. По его словам, разворачивается кампания, чтобы их было как можно больше, чтобы непосредственно давить на Евросоюз.

По информации издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

Из-за наплыва мигрантов власти Литвы, Латвии и Польши решили построить забор на границе с Беларусью.

Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. Дойдя до границы, мигранты разбили лагерь и остаются там и в настоящий момент. Они также пытались сломать заграждения на границе.

В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. На границе дежурят более 12 тыс. солдат. Кроме того, Польша направила для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты.

В Евросоюзе объяснили, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По данным украинской разведки, на территории третьих стран созданы “вербовочные центры”, где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск.

По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

10 ноября на брифинге после заседания СНБО Украины министр внутренних дел Украины Денис Монастырский анонсировал усиление границы с Беларусью. По его словам, границу дополнительно будут защищать 8,5 тыс. украинских правоохранителей. Они будут останавливать нелегальных мигрантов из Беларуси, используя все силы и средства, согласно закону об охране госграницы – “начиная от использования физической силы до спецсредств”, рассказал первый замминистра МВД Евгений Енин.

Монастырский отметил, что в 2022 году Украина планирует построить границу с Россией и Республикой Беларусь.

—