 

Около 80 тыс. кг боеприпасов. В Украину доставили четвертую партию военной помощи США

14.11.2021, 23:26, Новости дня
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Из США прибыло около 80 тыс. кг боеприпасов.

“Это была четвертая поставка Соединенными Штатами в рамках дополнительной помощи в размере $60 млн, которую президент [США Джо] Байден направил в Украину в августе, что демонстрирует преданность США успеху стабильной, демократической и свободной Украины”, – отметили в посте.

С 2014 года США предоставили Украине помощь в сфере безопасности более чем на $2,5 млрд.

https://www.facebook.com/usdos.ukraine/posts/10159387071606936

Контекст:

В начале сентября 2021 года в рамках рабочего визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон правительства стран подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства между министерствами обороны Украины и США. Соглашение, в частности, предусматривало выделение Украине дополнительных $60 млн.

В документе говорилось, что американская помощь будет включать бронебойные системы Javelin и прочее оборонительное летальное и нелетальное оборудование, “которое позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии”.

Первая партия в рамках дополнительной помощи прибыла в Украину 10 октября, вторая – 18 октября, третья – 22 октября.

В оборонном бюджете США на 2021 год предусмотрено $250 млн военной помощи Украине.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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