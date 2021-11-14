Прокуратура внесла представление начальнику мордовской ИК-17

…из-за сотрудника, проявившего к осужденному Уилану «заносчивость и пренебрежение».

Прокуратура внесла представление начальнику ИК-17 в Мордовии из-за нарушения, допущенного сотрудником колонии в отношении осужденного за шпионаж американца Пола Уилана. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прокуратуру.

Пол Уилан. Фото: EPA

В ведомстве заявили, что сотрудник ИК-17 при входе в здание административного штаба, проходя мимо Уилана, коснулся правой рукой плеча осужденного, «проявив тем самым заносчивость и пренебрежительное отношение». Случаев применения насилия или спецсредств к Уилану прокуратура не выявила. Копию обращения адвокатов о применении к заключенному физического насилия ведомство направило в районный отдел Следственного комитета для проверки.

Уилана, у которого есть гражданство Великобритании, США, Ирландии и Канады, задержали в декабре 2018 года по подозрению в шпионаже. Позже у него нашли содержащие, по версии следствия, гостайну документы. Уилан свою вину не признает. В июне 2020 года Мосгорсуд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима, признав виновным в шпионаже (ст. 276 УК).

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