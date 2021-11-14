 

Рейтинг одобрения Байдена снова побил антирекорд

14.11.2021, 22:50, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРейтинг одобрения президента США Джо Байдена достиг нового антирекорда с момента его вступления в должность, более половины американцев (53%) не одобряют работу главы государства, следует из опроса газеты Washington Post и телеканала ABC.

Как следует из опроса, поддержали работу Байдена 41% опрошенных. Менее половины (39%) позитивно оценили его работу в сфере экономики, неодобрительно высказались 55%. Меры нынешнего президента по борьбе с коронавирусом поддержали 47% опрошенных, против выступили 49%, передает РИА «Новости».

Как считают 35% опрошенных, за 10 месяцев на посту Байден достиг «многого» или «достаточно», 63% считают, что он достиг «мало» или «практически ничего».

Опрос проводился по телефону 7-10 ноября 2021 года, в нем приняли участие 1001 человек. Погрешность составляет 3,5 процентных пункта.

В начале ноября рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Джо Байдена опустился до рекордно низкой отметки – 37,8%.



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