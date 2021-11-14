За время пандемии от COVID-19 в РФ умерло около 16 тыс. медиков

Ежедневно от вызываемого коронавирусом заболевания в РФ погибает 25-30 медиков, всего за время пандемии от COVID-19 в РФ умерло около 16 тыс. медицинских работников, сообщил газете ВЗГЛЯД источник в медицинских кругах.

Сейчас порядка 16% всего врачебного персонала страны занимается исключительно лечением пациентов с коронавирусом. Всего численность медицинских работников в государственной системе здравоохранения – около 3 млн человек.

Пандемия унесла в 2021 году жизни более 255 тыс. россиян (по состоянию на 14 ноября 2021 года – 255386 человек), свидетельствуют данные на сайте стопкоронавирус.рф.

Напомним, в пятницу правительство направило в Госдуму законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах и общественном транспорте. Предложение выдвинуто в качестве экстренной меры на фоне сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

Как сообщил зампредседателя нижней палаты парламента Сергей Неверов («Единая Россия»), решение о том, когда законопроект о QR-кодах поставить в повестку работы парламентариев, будет принято на совете Госдумы в понедельник, 15 ноября.

Напомним, 1 ноября президент Владимир Путин констатировал, что в РФ складывается сложная ситуация с коронавирусом: заболевает более 40 тыс. человек в день, такого числа заболевших не было никогда. Он также не исключил возможности появления новых, более опасных штаммов коронавирусной инфекции. Глава государства предупредил об опасности опоздать с ревакцинацией.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отмечал, что оптимальный период до ревакцинации от коронавируса составляет полгода. Он также призывал сохранить систему QR-кодов, пока уровень коллективного иммунитета в РФ не достигнет 80%.