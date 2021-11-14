Взрыв произошел на металлургическом комбинате в Липецке

На складе Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) произошел взрыв, сообщил источник в экстренных службах. В свою очередь в управлении МЧС по региону сообщили, что в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) произошел пожар.

«Поступила информация о пожаре [в цехе НЛМК], на место выехали сотрудники МЧС. Информация о масштабах происшествия уточняется», – приводит слова источника ТАСС.

Как уточнили в ЕДДС по Липецку, в результате случившегося пострадала одна женщина, ее состояние уточняется. На месте работают сотрудники МЧС, скорая и полиция.

«Произошло загорание конвейера углеподготовки на складе угля. Прибывшие пожарные возгорание не обнаружили, найдены следы взрыва. Частично повреждена кровля склада», – сообщил источник в экстренных службах. По его данным, за взрывом последовал пожар. На складе сохраняется задымление, там могут находиться люди. Пожарные проводят разведку.

Это уже не первое подобное ЧП на НЛМК за последнее время. Так, 9 августа взрыв произошел в кислородно-распределительном цехе НЛМК.