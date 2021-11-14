“Уберите детей от экрана”. Волочкова сфотографировалась голой в “балетной бане”

“Моя любимая домашняя балетная русская баня. Я всегда сочетаю парную с ледяной водой. Мои любимые веники – канадский дуб и пихта. А новые анисовые плетеные коврики для меня изготовили мастера из Полтавы”, – подписала фото Волочкова.

“А как это “балетная баня?” – переспросила в комментариях _svet_y_.

“А где шпагат?” – поинтересовался _scorpion_091181.

“Уберите детей от экрана”, – предупредила irma02_d.

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A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Контекст:

Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (нынешний Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.

После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причинами увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.

Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От этих отношений у артистки есть дочь Ариадна (2005).

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