 

Из Украины пытались вывезти старинные картины, медали и барометр – ГПСУ

14.11.2021, 22:32, Новости дня
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Предметы, которые могут иметь культурную и историческую ценность, нашли пограничники Измаильского отряда совместно с представителями таможни во время осмотра микроавтобуса Mercedes, за рулем которого из Украины выезжал 59-летний гражданин страны.

Фото: dpsu.gov.ua

“Среди обнаруженного – барометр с надписью “анероидный барометръ”, три картины с признаками старины и неразборчивой подписью автора, семь денежных банкнот разных номиналов 1898–-1919 годов, шесть книг писателей Николая Некрасова (1899 года.), Николая Гоголя (1902-го и 1935 года), Александра Островского (1933 года), Антона Чехова (1933 года) и Алесандра Пушкина (1937 года),а также пять медалей и орден с удостоверениями”, – перечислили пограничники.

Фото: dpsu.gov.ua

Пограничники направили сообщение в управление Службы безопасности Украины в Одесской области по признакам преступления, предусмотренного ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины.

Сотрудники таможни составили протокол по ст. 472 Таможенного кодекса Украины. Все вещи изъяты и отправлены на экспертизу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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