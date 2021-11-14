Разумков рассказал, как будет строить свою политическую партию

“Во-первых, любую работу нужно делать качественно, объединять эти два процесса, быть главой Рады и создавать партию, – это быть неуспешным ни там, ни там”, – пояснил Разумков.

Нардеп отметил, это “уже не секрет”, что он будет строить свою партию.

“Да, я буду ее строить на двух составляющих… именно профессионализм, компетентность и высокие моральные качества – они есть ключевыми вопросами для любого человека, который идет во власть”, – отметил экс-спикер парламента.

Разумков сказал, что считает себя “нормальным человеком”, но точно не станет квалифицированным врачом.

“Поэтому, без этих двух составляющих мы не получим людей, которые действительно захотят менять страну. И важно, чтобы они связывали себя с этим государством”, – подчеркнул нардеп.

Контекст:

Разумков занимал пост спикера Рады с 29 августа 2019 года по 7 октября 2021 года. На этом посту его заменил Руслан Стефанчук, который до этого был первым вице-спикером.

Разумков в 2019 году был главой пропрезидентской партии “Слуга народа”, прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

Отозвали Разумкова с должности спикера на фоне разногласий с монобольшинством по поводу закона об олигархах. “За” проголосовало 284 нардепа, причем 215 голосов дала фракция “Слуга народа”.

После отзыва с должности спикера Разумков делал критические заявления в адрес провластной команды, он считает, что часть политиков отошла от принципов, с которыми избиралась в 2019 году.

Сейчас Разумков является внефракционным депутатом. В “Слуге народа” обсуждают возможное лишение Разумкова депутатского мандата, бывший спикер считает, что это будет незаконно.

Разумков намекал, что будет создавать собственную политическую партию. При этом на вопросы о президентских амбициях он отвечает уклончиво. “Я не говорил “нет”, – сказал он 31 октября в эфире телеканала “Украина 24”.

8 ноября Разумков заявил о создании межфракционного объединения “Разумная политика”. По его словам, обращение об этом находится на рассмотрении руководства Рады. Экс-спикер опубликовал документ и список из 25 народных депутатов, вошедших в объединение, большинство из которых – от фракции “Слуга народа”.

Глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия говорил 12 ноября, что депутаты уже начали покидать это объединение.

Экс-депутат Рады Борислав Береза, говоря о межфракционном объединении Разумкова в ВР, отметил в Facebook, что “если пытаться создать что-то хорошее из говна и палок, то хорошее вряд ли получится”.

Согласно опросу, проведенному 4–9 ноября Социологической группой “Рейтинг”, потенциальную партию Разумкова готовы поддержать 6,8% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором. Это – пятый показатель среди политических сил Украины, лидирует в рейтинге партий “Слуга народа” – 17,3%.

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