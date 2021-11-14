Свободные волны, небрежный пучок и боковые косы: пять причесок, которые можно смело носить под шапочкой

По мере того как на улице становится все прохладнее, мы все чаще начинаем носить теплую шапочку на голове. Однако часто волосы под таким головным убором спутываются, и прическа портится. Вот некоторые прически, которые в любом случае будут оставаться красивыми под шапкой.

Свободные волны

Сейчас большой популярностью пользуются красиво ниспадающие беспорядочные волны, которые начинаются с 2/3 волос. Можно завить локоны при помощи плойки или же используя для этого утюжок.

Поскольку кудри начинаются ниже линии шапки, то более свободный головной убор совершенно никак не повлияет на прическу. Это хороший вариант для всех тех девушек, которые хотят добавить своему образу нотку романтики и притягательности.

Косы

Косы, заплетенные с двух сторон, начинающиеся под затылком, достаточно хорошо смотрятся вместе со шляпами и кепками.

Сейчас популярностью пользуется не плотное плетение, а слегка свободное, чтобы сделать прическу более воздушной и легкой. Это идеальное решение для всех тех девушек, у которых просто нет времени вымыть голову, а пряди уже не сильно чистые.

Косы хорошо подойдут под совершенно любой стиль и создаваемый образ. Кроме того, такая прическа хорошо смотрится с любым головным убором.

Удлиненный боб

В последние несколько лет такая прическа стала самым настоящим хитом, и ее выбирают для себя женщины любого возраста.

Прическа удлиненный боб является роскошной, и ее невозможно испортить, так как в любом случае она выглядит просто фантастически.

Например, можно вытянуть пряди при помощи утюжка или же слегка завить их. В любом случае такая прическа выглядит просто фантастически и стильно. Поскольку стрижка сама по себе простая и не требует слишком сложной укладки, то ее можно легко сочетать вместе с головным убором.

Короткая стрижка

Короткие стрижки в стиле пикси все еще остаются очень модными. Большим их преимуществом является то, что они остаются в идеальном состоянии под шапкой.

Можно предварительно немного завить короткие локоны. Сразу же после снятия шапки немного поправить пряди пальцами, чтобы прическа снова выглядела великолепно.

Низкая булочка

Булочки по-прежнему остаются актуальными и не выходят из моды. Это очень удобная прическа, которую легко сделать. Большим ее преимуществом является то, что она вписывается во множество различных стилей.

Если вы носите свободную вязаную шапку, то можно сделать более растрепанный пучок, легко завязав волосы одной резинкой. Получается красиво, легко и модно.