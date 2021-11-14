Их часто считают скучными: 3 самых спокойных знака зодиака

Не все люди особенно темпераментны, хотят быть в центре внимания и ищут всеобщего обожания. Есть и те, кто по натуре намного спокойнее и склонен брать на себя роль наблюдателя. К примеру, это представители следующих знаков зодиака.

Рак

Если в числе ваших знакомых есть Рак, вы наверняка отлично знаете, что этот человек почти никогда не теряет самообладания и не выходит из себя. Раки отлично умеют сохранять хладнокровие, что делает их (по крайней мере, в глазах окружающих) людьми серьезными, спокойными и надежными. Люди, рожденные под этим созвездием, нередко берут на себя роль спокойного посредника или того, кто улаживает проблемы в отношениях (и конфликтах), и таким образом обеспечивают гармонию и хорошую атмосферу.

Дева

Девы, согласно гороскопу, необычайно спокойны и чрезмерно скрытны. Особенно сильно это проявляется в ситуациях, когда рядом с представителями этого знака зодиакального круга нет человека, которому они могли бы доверять. Дело в том, говорят астрологи, что Девы сами по себе склонны отстраняться и предпочитают наблюдать. Более того, они практически никогда не начинают разговор первыми. Наверное, именно по этой причине незнакомые люди считают, что Девы – люди замкнутые и скучные. Правда известна только близкому окружению: тихие воды скрывают массу всего интересного. И только родным и друзьям Девы могут показать, кем они являются на самом деле.

Рыбы

Представителей этого знака зодиака также можно назвать самыми спокойными и даже тихими людьми. Обычно они наблюдают и анализируют все, что происходит вокруг них, не испытывая никакого желания принимать в этом участие. Также, отмечают астрологи, Рыбы довольно умны: они никогда не болтают понапрасну, а тщательно подбирают каждое слово. Они проводят время только с людьми, которые их ценят, и только этим людям они могут позволить заглянуть за маску спокойствия и равнодушия.