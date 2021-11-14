Сын Каддафи решил участвовать в выборах президента Ливии

Сын свергнутого лидера Ливии Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам Каддафи выдвинул кандидатуру для участия в президентских выборах в стране, которые запланированы на 24 декабря.

Каддафи подал официальную заявку на участие в предстоящих выборах в городе Сабха, сообщил агентству Anadolu глава пресс-службы Высшей избирательной комиссии Ливии Халид Аль-Менаи. Он рассказал, что Сейф аль-Ислам Каддафи лично прибыл в офис Высшей избирательной комиссии для оформления заявки.

Отмечается, что это первое публичное появление Каддафи после свержения режима отца в 2011 году.

Сейф аль-Ислам Каддафи разыскивается Международным уголовным судом (МУС) за преступления против человечности.

В 2018 году СМИ сообщили, что сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам попросил руководство РФ о поддержке на президентских выборах в Ливии.