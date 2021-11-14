ФБР признало рассылку фейковых электронных писем

Федеральное бюро расследований США признало, что некто рассылал фейковые электронные письма с его адресов, но отрицает наличие взлома.

«ФБР в курсе ошибки в настройках программного обеспечения, которая временно позволило воспользоваться правоохранительным порталом LEEP и рассылать фейковые письма. LEEP – это IT-инфраструктура ФБР, которую мы используем для коммуникации с нашими партнерами в правоохранительных органах на уровне штатов и на местном уровне», – приводит заявление ФБР РИА «Новости».

Отмечается, что «никто не смог получить доступ или взломать какие-либо данные или личные данные из сетей ФБР». Уязвимость в системе уже устранена.

Ранее сообщалось, что внешняя система электронной почты ФБР оказалась взломана хакерами.