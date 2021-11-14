“Первые осадки маячат с 19 ноября”. Украинские синоптики рассказали о погоде

“Ночью и утром туман. Ветер преимущественно северо-восточный, 5–10 м/с. Температура ночью от +3 до -2 °С, в восточных областях до -6 °С; днем +2…+7 °С, в Закарпатье и в южной части +6…+11 °С”, – отметили синоптики.

https://www.facebook.com/UkrHMC/posts/3023492894568955

Укргидрометцентр также предупредил в Facebook об ухудшении видимости на дорогах из-за тумана. Видимость составит 200–500 м.

Погода будет соответствовать I, “желтому” уровню опасности.

https://www.facebook.com/UkrHMC/posts/3023505464567698

С 15 ноября в большинстве областей Украины ожидается похолодание, сообщила 12 ноября синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

“Первые осадки маячат с 19 ноября, со следующей пятницы, как раз на День работников гидрометеорологической службы – в большинстве областей пройдут дождь и снег”, – отметила специалист.

https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/5067831093246828

Контекст:

Осень 2021 года в Украине будет очень сухой, особенно в октябре, вероятны ранние заморозки, сообщал Украинский гидрометеорологический центр. В Северной Европе, Великобритании, Скандинавии, Эстонии и в западной части России ожидается больше облачных, дождливых дней, в сентябре будет прохладно, однако относительно тепло в ноябре.

Среднемесячная температура ноября в Украине составляет 0…-4 °С, в Закарпатье и на юге страны местами +5…+9 °С.

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