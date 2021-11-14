Будет штурм. Погранслужба Польши заявила, что мигранты получают инструкции, оборудование и газ от белорусских служб

“После “спокойной” ночи в окрестностях лагеря в Кузнице сейчас мы наблюдаем, что в этом месте находится все больше групп вооруженных офицеров белорусских служб. Мы замечаем движение среди мигрантов. Также появился автомобиль для телетрансляции, – говорится в сообщении. – Некоторые палатки начинают исчезать. Иностранцы получают инструкции, оборудование и газ от белорусских служб. Видно, что белорусская сторона сегодня готовится к большой попытке пересечения границы”.

В погранслужбе отметили, что силы Польши “готовы к действию”.

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Niektóre namioty zaczynaj * znika * . Cudzoziemcy dostaj * instrukcje, sprz * t oraz gaz od * s * u * b. Wida * , * e strona * przygotowuje si * dzisiaj na du * prób * forsowania granicy. Nasze si * y s * w gotowo * ci do dzia * ania @Straz_Graniczna @MON_GOV_PL @PolskaPolicja pic.twitter.com/UnL43czw19

— Stra * Graniczna (@Straz_Graniczna) November 14, 2021

Контекст:

В этом году страны Балтии и Польша столкнулись с проблемой нелегальной миграции из Беларуси.

В Литве считают, что Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.

На территории Беларуси находится около 16 тыс. мигрантов, сообщил 14 ноября секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, разворачивается кампания, чтобы их было как можно больше, чтобы непосредственно давить на Евросоюз.

По информации издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

Из-за наплыва мигрантов власти Литвы, Латвии и Польши решили построить забор на границе с Беларусью.

Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. Дойдя до границы, мигранты разбили лагерь и остаются там и в настоящий момент. Они также пытались сломать заграждения на границе.

В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. На границе дежурят более 12 тыс. солдат. Кроме того, Польша направила для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты.

В Евросоюзе объяснили, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По данным украинской разведки, на территории третьих стран созданы “вербовочные центры”, где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск.

По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

Польша из-за миграционного кризиса обсуждает с Литвой и Латвией использование ст. 4 договора НАТО, сообщил премьер-министр Матеуш Моравецкий. В ЕС будут также обсуждать дальнейшие санкции против режима Лукашенко, в частности – полное закрытие границы, отметил глава правительства.

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