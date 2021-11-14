 

“Укрзалізниця” предупредила о возможной задержке поездов

14.11.2021, 21:38, Новости дня
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“Укрзалізниця” выполняет работы по реконструкции колеи на участке Мироновка – имени Тараса Шевченко, в связи с чем возможны задержки поездов. Примерное время задержки составит от пяти минут до полутора часов. Работы начинаются 15 ноября и должны завершиться 19 ноября”, – уточнили в пресс-службе.

Опоздание поездов ожидается на станциях: Мироновка, Пятихатки, Тимково, Бурты и Херсон.

Железнодорожники пообещали сделать все возможное, чтобы сократить время задержки и обеспечить своевременное прибытие поездов на станции.

https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia/posts/4856879087679174

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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