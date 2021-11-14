 

Консилиуму врачей отказали в посещении Саакашвили. Главврач тюремной больницы попросила “воздержаться от драматизации”

14.11.2021, 21:38, Новости дня
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“Повод, названный тюремной администрацией, – “нерабочие часы”. И это в то время, как здоровье Михаила стремительно ухудшилось за прошедшие сутки, что требует немедленного перевода в реанимацию и частную больницу, о чем заявил врач Николоз Кипшидзе”, – отметила нардеп.

Она назвала случившееся цинизмом и беспределом.

https://www.facebook.com/lisayasko.ukraine/posts/394116275792693

Главный врач больницы при тюрьме №18 в Глдани Манана Элефтерова 14 ноября заявила, что Саакашвили получает все прописанные ему лекарства. По ее словам, жизни политика ничто не угрожает. Заявление Элефтеровой опубликовали в Facebook на странице пенитенциарной службы Грузии.

“Как врач я прошу своих коллег воздержаться от драматизации ситуации в интересах пациентов”, – сказала она.

https://www.facebook.com/moc.gov.ge/videos/470671124375509/

О том, что у тюрьмы в Глдани собирается консилиум медиков, нардеп от “Слуги народа” сообщила сегодня вечером.

Саакашвили голодает уже 45 дней. Ясько 13 ноября заявила, что политик стал чувствовать себя намного хуже.

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника “Объединенного банка Грузии” Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в страну. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Он объявил голодовку.

11 ноября Специальная пенитенциарная служба Грузии обнародовала видеокадры привоза Саакашвили в тюремную больницу в Тбилиси. На кадрах видно, что Саакашвили сопротивляется, его силой тащат несколько охранников. Видеозапись свидетельствует о факте пыток и жестокого обращения с экс-президентом Грузии, заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Саакашвили 11 ноября заявил, что готов прекратить голодовку, если его переведут в гражданскую многопрофильную больницу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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