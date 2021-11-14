На Камчатке более 100 человек вышли на митинг против введения QR-кодов

В Елизовском районе Камчатского края более 100 человек вышли на несогласованный митинг против введения QR-кодов о вакцинации или перенесенном коронавирусе. Об этом сообщают «Коммерсант» и «Камчатка-Информ».

Фото: скриншот видео kamchat100 / YouTube

Организаторами мероприятия выступили движения «Граждане СССР» (признано экстремистским и запрещено в России) и «Общероссийский союз возрождения». Участники акции собрались у памятника «Здесь начинается Россия» и потребовали отменить коронавирусные ограничения в связи с тем, что они «нарушают права и свободы человека». Задержаний не было.

На Камчатке систему QR-кодов ввели с 30 октября для посещения общепита, спортивных и культурных учреждений. С 15 ноября QR-коды потребуются для посещения государственных учреждений, а с 23 ноября они потребуются для транспортных и авиаперевозок внутри региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Укол по знакомству

Доверию россиян к вакцинации мешает институт «своих людей»

Несколько дней назад акции против введения QR-кодов прошли в Екатеринбурге (власти ее согласовали) и Приморье. Их посетили около 200 и 300 человек соответственно. После несогласованного митинга в Находке власти возбудили административное дело по статье о распространении «фейковой» информации (ст. 13.15 КоАП), а организатора оштрафовали на 20 тысяч рублей.

—