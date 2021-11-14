 

На Камчатке более 100 человек вышли на митинг против введения QR-кодов

14.11.2021, 21:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Елизовском районе Камчатского края более 100 человек вышли на несогласованный митинг против введения QR-кодов о вакцинации или перенесенном коронавирусе. Об этом сообщают «Коммерсант» и «Камчатка-Информ».

Фото: скриншот видео kamchat100 / YouTube

Организаторами мероприятия выступили движения «Граждане СССР» (признано экстремистским и запрещено в России) и «Общероссийский союз возрождения». Участники акции собрались у памятника «Здесь начинается Россия» и потребовали отменить коронавирусные ограничения в связи с тем, что они «нарушают права и свободы человека». Задержаний не было.

На Камчатке систему QR-кодов ввели с 30 октября для посещения общепита, спортивных и культурных учреждений. С 15 ноября QR-коды потребуются для посещения государственных учреждений, а с 23 ноября они потребуются для транспортных и авиаперевозок внутри региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Укол по знакомству

Доверию россиян к вакцинации мешает институт «своих людей»

Несколько дней назад акции против введения QR-кодов прошли в Екатеринбурге (власти ее согласовали) и Приморье. Их посетили около 200 и 300 человек соответственно. После несогласованного митинга в Находке власти возбудили административное дело по статье о распространении «фейковой» информации (ст. 13.15 КоАП), а организатора оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.09 / Как сделать красивые контейнеры для игрушек. Экономный способ с коробками

19.05 / Рассмотрение: AppleiPad Pro 2021 года снова великолепен, но …

23.03 / Моргенштерн назначен врио губернатора Пензенской области

02.03 / Британец рассказал, что его с самого детства преследует жуткий Человек-Пес

16.05 / Пелагея Заступница или День баклушников: традиции на 17 мая

05.11 / Мнение: Ковидофрения в Шереметьево

07.10 / Мясников: Употребление позеленевшего картофеля может привести к пищевому отравлению

30.06 / Анастасия Решетова о поиске компромисса с Тимати насчет его отпуска с сыном: “Месяц не можем договориться”

01.04 / Ученые предложили употреблять селен для защиты от ожирения и продления жизни

22.01 / Пермяцкая чудь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика