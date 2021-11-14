Стоит ли класть бьюти-блендер в морозильную камеру: профессиональный визажист прокомментировал новый тренд

Бьюти-блендер – это многоразовый гипоаллергенный спонж, который не содержит латекса. Многие женщины используют его для нанесения макияжа. В последнее время стало трендом класть этот предмет в морозильную камеру. В чем преимущества замораживания? Нужно ли это делать? В статье мы приведем мнение визажиста из Нью-Йорка Нейла Скибелли.

Как замораживают бьюти-блендер

Обычно бьюти-блендер увлажняют, а затем с его помощью на кожу наносят кремообразные средства. Но недавно в Интернете распространилось видео, где после увлажнения спонж кладут в лоток для льда и отправляют на 1 час в морозильную камеру. После этого его используют для нанесения косметики.

Этот трюк взяли на вооружение многие женщины. Но насколько он полезен?

Зачем нужно замораживание

Сторонники этого метода считают, что замороженный бьюти-блендер более равномерно распределяет тональные средства по поверхности кожи. База под макияж наносится на лицо идеально ровным слоем.

Существует также мнение, что замороженный спонж создает лифтинг-эффект. Под действием холода кожа подтягивается и выглядит сияющей. Морщинки становятся практически незаметными.

Что говорит специалист

Визажист Нейл Скибелли относится к такому тренду весьма скептически. Он считает, что основа для макияжа работает лучше всего, когда ее нагревает тепло тела. В этом случае косметическое средство надежно соединяется с кожей и наносится ровным слоем. Поэтому замораживание спонжа может только навредить.

Кроме того, такой способ использования бьюти-блендера негигиеничен. Когда вы кладете спонж в лоток для льда, на поверхность губки могут попасть бактерии.

Если вы хотите охладить и подтянуть кожу, то используйте более эффективный и безопасный метод. Поместите в холодильник мист для лица или фиксатор макияжа. Затем наносите их на кожу. Вы можете таким же образом охлаждать тканевую маску или патчи для глаз.

Заключение

Бьюти-блендер не нуждается в предварительном охлаждении. Польза замораживания ничем не доказана. Поэтому позвольте тональному крему и базе для макияжа согреться под действием тепла вашей кожи.