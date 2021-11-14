 

Стоит ли класть бьюти-блендер в морозильную камеру: профессиональный визажист прокомментировал новый тренд

14.11.2021, 21:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Бьюти-блендер – это многоразовый гипоаллергенный спонж, который не содержит латекса. Многие женщины используют его для нанесения макияжа. В последнее время стало трендом класть этот предмет в морозильную камеру. В чем преимущества замораживания? Нужно ли это делать? В статье мы приведем мнение визажиста из Нью-Йорка Нейла Скибелли.

Как замораживают бьюти-блендер

Обычно бьюти-блендер увлажняют, а затем с его помощью на кожу наносят кремообразные средства. Но недавно в Интернете распространилось видео, где после увлажнения спонж кладут в лоток для льда и отправляют на 1 час в морозильную камеру. После этого его используют для нанесения косметики.

Этот трюк взяли на вооружение многие женщины. Но насколько он полезен?

Зачем нужно замораживание

Сторонники этого метода считают, что замороженный бьюти-блендер более равномерно распределяет тональные средства по поверхности кожи. База под макияж наносится на лицо идеально ровным слоем.

Существует также мнение, что замороженный спонж создает лифтинг-эффект. Под действием холода кожа подтягивается и выглядит сияющей. Морщинки становятся практически незаметными.

Что говорит специалист

Визажист Нейл Скибелли относится к такому тренду весьма скептически. Он считает, что основа для макияжа работает лучше всего, когда ее нагревает тепло тела. В этом случае косметическое средство надежно соединяется с кожей и наносится ровным слоем. Поэтому замораживание спонжа может только навредить.

Кроме того, такой способ использования бьюти-блендера негигиеничен. Когда вы кладете спонж в лоток для льда, на поверхность губки могут попасть бактерии.

Если вы хотите охладить и подтянуть кожу, то используйте более эффективный и безопасный метод. Поместите в холодильник мист для лица или фиксатор макияжа. Затем наносите их на кожу. Вы можете таким же образом охлаждать тканевую маску или патчи для глаз.

Заключение

Бьюти-блендер не нуждается в предварительном охлаждении. Польза замораживания ничем не доказана. Поэтому позвольте тональному крему и базе для макияжа согреться под действием тепла вашей кожи.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.10 / В Саратове водитель Kia Rio сбил восьмилетнего мальчика

17.11 / Экс-директор Лободы считает выдумкой слухи об отношениях певицы и Линдеманна

31.10 / Боевики в ЦАР сдаются в плен и возвращаются к мирной жизни

22.10 / Белый шар в небе над Японией встревожил жителей

23.10 / Мнение: Последние дебаты Трампа и Байдена стали прологом к революции

28.06 / Королева Елизавета II и принц Уильям посетили завод газированных напитков в Шотландии

01.03 / Мнение: О тайном бегстве Владимира Путина

24.09 / Лукашенко: «Новую конституцию примем в узком семейном кругу администрации президента»

19.05 / “Могу есть суп на завтрак, обед и ужин”: как поддерживает фигуру Ольга Кузьмина

05.08 / Сергей Лазарев рвется из России в США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика