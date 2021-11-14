Сдержанные аутфиты собственного стиля или актуальные ткани и нестандартные модели: звезды помогут грамотно обновить зимний гардероб

Подобрать стильное и красивое пальто или пуховик на осень или зиму является достаточно сложной задачей, так как есть множество вариантов предметов гардероба, из которых выбрать что-то одно не так уж и просто. Покрой и оттенок наряда должны соответствовать современным модным тенденциям.

Если хочется, чтобы верхняя одежда сидела просто идеально, нужно полагаться на гороскоп и свой знак зодиака. Вот несколько полезных рекомендаций.

Овен

Овен является первым знаком зодиака. Он символизирует обновление природы. Астрологи говорят о том, что это самые настоящие лидеры, именно поэтому их стиль должен быть наполненным особым энтузиазмом и энергией. Если же вы хотели приобрести пальто с декором или тренч с оборками, то стоит отказаться от этого решения.

Овнам стоит выбрать для себя минималистичный дизайн верхней одежды, отсутствие деталей и простые линии. Отличным вариантом станет длинное пальто с красивым острым воротником, а также с акцентом на талии, который можно создать при помощи красивого пояса. Стоит выбирать верхнюю одежду глубокого синего, черного или бежевого цвета.

Телец

Характерными особенностями Тельцов являются практичность и надежность. Такие девушки привыкли ценить качество и стремятся приобретать вещи, которые прослужат им на протяжении длительного времени. Сейчас в тренде осознанное потребление. Тельцам отлично подойдет классический фасон пальто в базовых тонах – черном или же белом.

Отлично смотрится пальто нежно-розового оттенка. Если кажется, что образ получился скучным, нужно добавить яркие детали, такие как стильные ботильоны или контрастная сумка.

Близнецы

Близнецы привыкли ценить в моде ее переменчивость. Они могут включить в свой образ аксессуары, которые подчеркнут наряд и добавят девушке индивидуальность.

Близнецам не стоит выбирать простое базовое пальто. Стоит обратить внимание на гораздо более необычные и довольно нестандартные модели, а также актуальные ткани. Идеальное пальто для них будет то, которое имеет оригинальную вышивку, яркий воротник или манжеты. Стоит остановить внимание на ярких тонах, таких как желтый, красный или синий.

Рак

Раки стремятся при помощи одежды подчеркнуть свою женственность. Они предпочитают мягкие ткани, например шифон или шелк. Ракам хорошо подходят нежные оттенки.

Лучшим вариантом станет верхняя одежда из искусственного меха, выполненная в красивых пастельных оттенках. Если же вы не боитесь носить светлые пальто, то можно приобрести белоснежную модель, чтобы получить восторженные комплименты.

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Лев

Львы никогда не утрачивают связь со своим внутренним ребенком. Именно эта удивительная особенность дает им возможность достигать просто головокружительных высот в сфере искусства и развлечения. Стиль этого знака можно назвать уникальным и утонченным. Львам нужно тщательно продумать каждую деталь образа, чтобы он был актуальным.

Стоит выбирать верхнюю одежду, которая поможет выделиться из толпы. Не стоит бояться экспериментировать с различными оттенками и принтами, чтобы получить красивые, модные и дерзкие образы.

Дева

Девы хорошо знают, чего именно они хотят добиться от жизни, и в этом им хорошо помогает развитая логика и мастерство коммуникации. Они предпочитают женственность и нежность. Девы умеют грамотно распоряжаться деньгами, поэтому выбирают качественные вещи.

Для них отлично подойдет плащ или пальто нейтрального оттенка. Это классика, которая будет оставаться актуальной через много лет.

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Весы

Зачастую Весы просто зациклены на ощущении равновесия и гармонии и в этом нет совершенно ничего удивительного. Женщины, рожденные под этим знаком, просто обожают различные украшения и многие другие стильные акценты в образе.

Для них хорошо подойдут простые пуховики, выполненные в смелых и ярких оттенках, таких как розовый, оранжевый или желтый. Сочные цвета смотрятся стильно, а также помогут поднять настроение даже пасмурным днем.

Скорпион

Скорпионы все время внимательны и сосредоточены, а сила их характера впечатляет. Они выбирают сдержанные аутфиты и редко следуют последним модным тенденциям. В гардеробе Скорпионов в основном преобладает одежда темных тонов, которая поможет подчеркнуть индивидуальность и придать образу особый стиль.

Хорошим вариантом будут объемные пуховики или же одежда, выполненная из кожи. Это может быть тренч или классическое пальто.

Стрелец

Стрельцы являются огненными знаками зодиака. Они отличаются своим вдохновляющим оптимизмом, сражают наповал интеллектом и любят путешествовать. Что же касается моды, то здесь девушки устанавливают свои собственные правила. Стрельцы предпочитают дополнять свой гардероб различными этническими нарядами или же аксессуарами, которые были привезены из других стран.

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Для девушек этого знака в приоритете остается удобство. Во время поездок Стрельцам важно ощущать себя уютно. Именно поэтому стоит остановить свой выбор на дубленках или же модных куртках, дополненных меховой отделкой, а также кожаных тренчах. Такой вариант просто идеально подойдет для совершенно любой температуры.

Козерог

Как правило, в гардеробе Козерога нет совершенно никаких излишеств, только лишь красивые вещи классического покроя, которые имеют нейтральную цветовую гамму. Таким девушкам не нравится слишком длительное время продумывать свои образы по утрам. Они в основном выбирают достаточно легкие и непринужденные наряды.

Отличным вариантом для Козерога станет пальто с запахом. Это именно тот вариант, который вам больше всего понравится.

Водолей

Стиль Водолеев является таким же уникальным, как и образ жизни. Они могут легко носить самые смелые модели. Иногда Водолеям хочется просто регулярно появляться на публике в одних и тех же базовых джинсах, а также простой черной водолазке.

Таким людям достаточно интересно изучать новые и интересные фасоны и материалы. Их привлекает абсолютно все неизведанное. Верхняя одежда Водолеев является самым настоящим заявлением, поэтому можно смело надевать пальто с ярким принтом или же креативные асимметричные модели.

Рыбы

Женщины-Рыбы являются очень страстными и творческими натурами, обладающими богатым воображением. Они предпочитают винтажные наряды, а также вещи от именитых дизайнеров. Кроме того, у Рыб есть способность – умение легко создавать самые неожиданные, но при этом очень интересные комплекты.

Стиль у таких женщин достаточно мягкий, романтичный и женственный. Благодаря грамотно подобранным нарядам они могут легко подчеркнуть свой чувственный характер. Красивые модели нарядов с анималистичным принтом или же довольно оригинальным декором являются самой настоящей находкой для гардероба любой девушки.