 

В Госдуме призвали определить условия отмены условия отмены QR-кодов в России

14.11.2021, 21:02, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинКандидат медицинских наук, зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный рассказал, что правительство и оперативный штаб по борьбе с коронавирусом должны определить показатели заболеваемости, при которых отменят QR-коды.

«По-моему мнению, они должны вводиться исключительно для купирования критического состояния в части угрозы перегрузки медицинской инфраструктуры. Действовать очень короткое время, после этого отменяться. Какие-то конкретные показатели должны установить правительство и оперативный штаб», – рассказал он Ura.ru.

По его мнению, это единственные условия, по которым должны работать QR-коды.

«На мой взгляд, эта мера очень сильно ограничивает права человека и может применяться только с этой целью. Для всего остального, что там планируется: для профилактики, усиления приверженности вакцинации эта мера не годится», – считает депутат.

Ранее правительство направило в Госдуму законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах и общественном транспорте. Предложение выдвинуто в качестве экстренной меры на фоне сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

Решение о том, когда поставить проект о QR-кодах в повестку работы Госдумы будет принято на совете Государственной Думы в 15 ноября.



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