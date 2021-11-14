Экс-супруга Джигарханяна назвала причину отсутствия на открытии памятника артисту

Экс-супруга актера Армена Джигарханяна пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, что не пришла на церемонию открытия памятника своего бывшего мужа в годовщину его смерти из-за разногласий с близкими актера.

«Ну, потому что рядом с Арменом Борисовичем были люди, с которыми я не могу вместе ходить на мероприятия, которые разбили нашу семью и, я считаю, испортили репутацию Армена Борисовича публично», – объяснила она «Пятому каналу».

Пианистка никак не прокомментировала новый монумент, открытый в день годовщины смерти Джигарханяна.

«Если кто-то хочет сделать памятник, то нужно обращаться к его (Джигарханяна) творчеству, смотреть фильмы с его участием. Их много, к счастью. Нужно смотреть его спектакли и, хотя бы читать какую-нибудь литературу о тех спектаклях великих, в которых он участвовал, и почему, собственно говоря, он является одним из лучших актеров русского репертуарного театра и кино в истории XX и XXI века. Вот об этом нужно говорить и вспоминать», – отметила бывшая жена артиста.

Памятник Джигарханяну установили на Ваганьковском кладбище в Москве. Его точная стоимость не раскрывается. Одним из авторов изваяния выступил скульптор Ваге Согоян. При этом он опроверг слухи о многомиллионной стоимости монумента.

«Я за работу денег не брал, потому что мне близкий человек Армен Борисович, а во сколько техническая часть обходилась, я не знаю. Памятник проспонсировал его друг. Но это совсем незначительная сумма. Я где-то читал, что разговор идет о миллионах больших, – не верьте этому», – сообщил скульптор.

Соавтором памятника стал Микаэль Согоян. Мемориал представляет фигуру Джигарханяна, который присел на гранитные подмостки. По словам скульпторов, на создание такого памятника натолкнула их роль Джигарханяна в спектакле «Беседы с Сократом».

На открытие мемориала пришли родные и коллеги актера.

Напомним, Джигарханян умер 14 ноября на 86-м году жизни. Артиста похоронили на Ваганьковском кладбище рядом с дочерью.

Народный артист СССР, актер театра и кино, режиссер, театральный педагог Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване, Армения.

Фильмография артиста насчитывает более 200 картин. Среди них «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Ширли-мырли», «Собака на сене», «Место встречи изменить нельзя» и многие другие.

12 марта 1996 года на основе курса актерского факультета ВГИКа, где Армен Борисович преподавал, был создан Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна.