 

На Кубе призвали США не вмешиваться во внутренние дела республики

14.11.2021, 21:02, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРуководство Кубы подотчетно только своим гражданам, а не Госдепартаменту США, сообщил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья в Twitter.

«Госсекретарь США Энтони Блинкен должен раз и навсегда понять, что кубинское правительство обязано только своему народу и отвергает вмешательство со стороны США. Мы защищаем право идти к нормальной жизни в условиях мира и беспрепятственно решать стоящие перед нами задачи», – приводит его слова ТАСС.

Отмечается, что в воскресенье Блинкен заявил, что администрация США намерена принимать дальнейшие меры против властей Кубы в связи с тем, что они якобы допускают нарушения прав человека. Госсекретарь считает, что кубинские власти прибегают к «тактике запугивания» граждан, которые выражали желание провести антиправительственные демонстрации в республике 15 ноября.

По словам Блинкена, США «призывают правительство Кубы уважать права кубинцев, позволить им мирно собираться и выражать свое мнение, не опасаясь репрессий или насилия». По его мнению, партнерам Вашингтона следует выступить с аналогичными заявлениями. 



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