Аслунд: ЕБРР может прекратить работу в Украине из-за действий Кабмина с “зелеными” еврооблигациями

“Конечно, это обман. И особенно я не понимаю, как Европейский банк реконструкции и развития дальше может работать в Украине после этого”, – заявил он.

Экономист считает, что из-за действий Кабмина в Украине возникнут проблемы с привлечением иностранных инвестиций.

“Практически иностранных инвестиций в Украине нет. И это значит, что очень низкий экономический рост в Украине”, – подчеркнул Аслунд.

Контекст:

Накануне стало известно, что Кабмин уволил главу госпредприятия “Гарантированный покупатель” Константина Петриковца. В ГП заявили, что причиной увольнения стал отказ руководителя остановить выплату госпредприятием долгов перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников.

В Кабмине заявили, что увольнение Петриковца связано с его непрофессионализмом и нанесением предприятию убытка.

Петриковец обратился в Национальное антикоррупционное бюро с просьбой расследовать факты давления на госпредприятие.

“Укрэнерго” привлекло $825 млн целевых еврооблигаций для расчета с “зелеными” инвесторами. Европейский банк реконструкции и развития инвестирует в облигации НЭК “Укрэнерго” $75 млн для того, чтобы компания смогла выплатить долги производителям электроэнергии из возобновляемых источников, об этом банк сообщил на своем официальном сайте 3 ноября.

“Европейский банк реконструкции и развития инвестирует $75 млн в облигации на $825 млн, связанные с устойчивым развитием и выпущенные НЭК “Укрэнерго” в попытке разрешить платежный кризис, охвативший сектор возобновляемой энергетики страны. Это первая облигация с привязкой к устойчивому развитию, выпущенная украинской компанией, и участие ЕБРР в качестве основного инвестора обеспечило комфорт другим институциональным инвесторам, еще больше расширив участие на рынке”, – подчеркнули в ЕБРР.

Агентство “Интерфакс-Украина” отмечало со ссылкой на данные ГП “Гарантированный покупатель”, которое получает от “Укрэнерго” компенсацию разницы между “зеленым” тарифом и рыночной ценой э/э в рамках специальных обязательств, что на 25 октября 2021 года уровень расчетов с ВИЭ-генерацией за прошлый год составлял в среднем 69%.

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