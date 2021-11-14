Депутатов Госдумы обяжут посетить семинар “Как не уснуть на пленарном заседании”

В Госдуме готовится поправка, обязывающая депутатов регулярно посещать семинары, посвященные борьбе со сном в рабочее время. По словам спикера палаты Вячеслава Володина, это повысит трудовую дисциплину парламентариев и улучшит имидж Госдумы.

«Очень трудно вести заседание, когда половина зала спит. Особенно критична ситуация после обеда», — пояснил Володин.

«Работа у депутатов нелегкая, наши ветераны могут иногда и «отключиться». Помню, Зюганов уснул как-то во время обсуждения пенсионной реформы. Так я даже заседание прервал, чтобы его пледом укрыли. Но другое дело, когда спят Валуев или Шипулин … Они же молодые, к тому же – бывшие спортсмены!» — возмущенно добавил спикер.

Володин напомнил, что депутаты неоднократно засыпали во время отчетов правительства, а некоторые даже позволяли себе вздремнуть во время речи президента.

Тендер на проведение семинара выиграла московская компания «Морфей», ранее проводившая подобные мероприятия в Совете Федерации. Кроме того, в здании Думы будут созданы зоны отдыха со специально оборудованными местами для сна.

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