Мнение: Логвиново. 7 лет спустя

Что из себя сейчас представляет поселок Логвиново, где почти 7 лет назад было замкнуто кольцо Дебальцевского котла. Плюс рассказ о тех событиях от непосредственного участника.

Блин, а ведь прошло уже почти 7 лет. А как будто вчера было…

Ролик которым мы тогда делали на "Голосе Севастополя" на основе исходников от ГРУ ДНР.

После боя за Логвиново.

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