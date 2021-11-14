 

Мнение: Логвиново. 7 лет спустя

14.11.2021, 20:16, Разное
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Что из себя сейчас представляет поселок Логвиново, где почти 7 лет назад было замкнуто кольцо Дебальцевского котла. Плюс рассказ о тех событиях от непосредственного участника.

Блин, а ведь прошло уже почти 7 лет. А как будто вчера было…

Ролик которым мы тогда делали на "Голосе Севастополя" на основе исходников от ГРУ ДНР.
После боя за Логвиново.

Источник: Colonel Cassad



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