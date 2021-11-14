Карпин взял на себя ответственность за поражение сборной РФ в матче с хорватами

Главный тренер сборной РФ по футболу Валерий Карпин назвал своей виной поражение от команды Хорватии в заключительном туре отборочного турнира к чемпионату мира-2022 в Катаре.

«Моя вина, 100 процентов. Наши футболисты на уровне сборной Хорватии могут смотреться гораздо лучше. Надо работать во всех направлениях», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, футболисты сборной РФ проиграли команде Хорватии в матче заключительного 10-го тура групповой стадии отборочного турнира на ЧМ-2022 со счетом 0:1, единственный гол забил в свои ворота Федор Кудряшов. Встреча проходила на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия). Таким образом, потерпев поражение, РФ на ЧМ-2022 будет играть стыковые матчи за право попасть на турнир в Катаре. Российская команда сыграет с одной из команд, занявших вторые места в других группах. Стыковые матчи пройдут в марте 2022 года.