Человек погиб из-за взрыва машины у больницы в Ливерпуле

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14.11.2021, 20:08, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинАвтомобиль взорвался у здания женской больницы в Ливерпуле, один человек погиб и один пострадал, сообщила полиция графства Мерсисайд (Англия).

«Подтверждаем гибель одного человека, еще один госпитализирован с ранениями, они не угрожают его жизни», – приводит заявление полиции РИА «Новости».

Сообщается, что к зданию больницы подъехало такси, затем последовал взрыв. Место инцидента огорожено, некоторые дороги перекрыты. Ведется расследование, задействовано контртеррористическое подразделение полиции.

Напомним, в центре Воронежа возле ТЦ «Галерея Чижова» взорвался находившийся на остановке ПАЗ маршрута № 10А. Пострадавшая при взрыве женщина с отрывом нижней трети голени скончалась в реанимации. Позже число жертв взрыва выросло до двух человек.



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